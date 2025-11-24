Registraduría anuncia participación de la Unión Europea en observación de elecciones de 2026

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, sostuvo un encuentro con representantes de embajadas, misiones de observación electoral y organismos internacionales como la Unión Europea, la OEA, IFES y el Centro Carter.

El encuentro contó con el propósito de socializar la implementación de las recomendaciones realizadas por las misiones nacionales e internacionales que acompañaron las elecciones de 2022 y 2023, así como las medidas para fortalecer la integridad y la transparencia de los comicios de 2026.

“Nos anima mucho la participación de la observación nacional e internacional en las elecciones de 2026. Desde la Registraduría, estamos atentos a poner a disposición todas las herramientas que se requieran para que este proceso de observación se lleve a cabo de la mejor manera”, señaló Penagos.

Recomendaciones y acompañamiento internacional en 2026

Por primera vez, la Registraduría Nacional consolidó y valoró las propuestas efectuadas por las misiones de observación electoral en los procesos de 2022 y 2023, y avanza en la implementación de la mayoría de estas sugerencias.

En julio de 2024, la entidad socializó los resultados de este trabajo con organismos internacionales y cuerpos diplomáticos, y solicitó con anticipación el acompañamiento de misiones para las elecciones de 2026.

El jefe adjunto de la delegación de la Unión Europea en Colombia, Jörg Schreiber, destacó: “Valoramos profundamente la retroalimentación dada por la Registraduría de las sugerencias que entregamos cuando hicimos la observación de las elecciones de los años anteriores y ratificamos el acompañamiento técnico de la delegación de la Unión Europea a las elecciones de 2026”.

Estrategias para garantizar transparencia

Entre las medidas anunciadas por la Registraduría se encuentra la implementación de autenticación biométrica facial en más de 1.200 puestos de votación, la instalación de 1.258 nuevos puestos respecto a 2022 y el fortalecimiento de los mecanismos de inscripción de ciudadanos y candidaturas, incluyendo la modalidad virtual.

Además, se publicarán los tres cuerpos de las actas electorales (formularios E-14) de cada mesa y se habilitará la descarga de archivos Mesa a Mesa Votación (MMV) para auditores de partidos, entes de control y misiones de observación.

También se realizarán auditorías electorales en todas las etapas del proceso y se desplegará observación nacional e internacional para garantizar acompañamiento y vigilancia en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.