Descubrieron un call center criminal dentro de la cárcel de Cómbita: esto fue todo lo que hallaron

La estructura habría afectado a más de 10.000 personas y movía rentas ilícitas por más de $1.200 millones mensuales.

Call center criminal
Foto: X/ Carlos Fernando Triana

agosto 27 de 2025
09:47 p. m.
En el centro penitenciario de máxima seguridad El Barne, ubicado en Cómbita, Boyacá, las autoridades desarrollaron una operación contra la extorsión digital que dejó al descubierto una estructura delictiva que operaba desde el interior de la cárcel.

El procedimiento fue liderado por la Policía Nacional, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación.

Esto fue todo lo que hallaron al interior de la cárcel de Cómbita

En el marco de este operativo, los uniformados hallaron una gran cantidad de elementos que eran utilizados para las actividades ilegales:

  • 105 teléfonos celulares
  • Tres módems
  • 53 tarjetas SIM
  • 23 directorios extorsivos
  • 100 accesorios como cargadores y manos libres.

Además, incautaron 29 armas cortopunzantes. El valor estimado de los objetos decomisados supera los 500 millones de pesos.

¿Quiénes estaban al mando de este call center en la cárcel de Cómbita?

Las investigaciones apuntan a que esta estructura criminal estaba bajo el mando de alias El Negro y alias Panda, quienes, pese a su reclusión, habrían dirigido desde allí un call center dedicado a realizar llamadas intimidatorias a personas en distintas regiones del país.

Para engañar a las víctimas, los delincuentes se hacían pasar por integrantes de grupos armados ilegales.

Según la información revelada, esta red delictiva habría impactado a más de 10.000 personas, generando ingresos ilícitos que superaban los 1.200 millones de pesos mensuales.

