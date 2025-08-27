La verdad detrás de las declaraciones de la rectora que vinculan a un extrabajador en el caso Valeria

La desaparición de Valeria sigue siendo objeto de investigaciones por parte de las autoridades. Ahora, mientras familiares y ciudadanos exigen respuestas, un pronunciamiento de la rectora del colegio, en el que menciona a un extrabajador, provocó que la institución saliera a explicar sus palabras.

RELACIONADO Colegio rompió el silencio tras acusaciones por posible alteración de la escena en el caso de Valeria Afanador

¿Un extrabajador del Colegio se llevó a Valeria Afanador?

La controversia se originó a partir de un video que difundió el abogado Julián Quintana en la que la rectora del colegio Sonia Ochoa habló sobre un extrabajador.

Sus afirmaciones fueron interpretadas por muchos como un señalamiento directo, y abrió un nuevo frente de cuestionamientos contra la institución.

En respuesta, el colegio emitió un comunicado aclarando que las declaraciones no buscaban responsabilizar a esa persona por la muerte de Valeria Afanador.

La verdad detrás de las declaraciones de la rectora que vinculan al extrabajador

Según la versión oficial, el fragmento fue sacado de contexto y corresponde a un espacio de diálogo interno con padres de familia.

Lo dicho por la rectora no constituye acusación ni imputación, sino la mención de una de las hipótesis planteadas por el CTI. Cuando Sonia Ochoa menciona que “lo hizo una persona que odia el colegio, un ex-trabajador, una situación”, lo hace únicamente a manera dialéctica y ejemplificativa, como una de las muchas posibilidades que podrían existir.

La institución recalcó que, esa afirmación no se basa en elementos probatorios determinantes, sino que quería ilustrar como tanto la institución como su rectora, podrían verse afectados por terceros con intenciones de daño.