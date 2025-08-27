CANAL RCN
Colombia

La verdad detrás de las declaraciones de la rectora que vinculan a un extrabajador en el caso Valeria

El colegio se pronunció para aclarar el alcance de las palabras de su directiva, tras la polémica que desató la mención de un exempleado.

¿Familia de Valeria Afanador ha recibido extorsiones a cambio del paradero de la niña?

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
06:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La desaparición de Valeria sigue siendo objeto de investigaciones por parte de las autoridades. Ahora, mientras familiares y ciudadanos exigen respuestas, un pronunciamiento de la rectora del colegio, en el que menciona a un extrabajador, provocó que la institución saliera a explicar sus palabras.

Colegio rompió el silencio tras acusaciones por posible alteración de la escena en el caso de Valeria Afanador
RELACIONADO

Colegio rompió el silencio tras acusaciones por posible alteración de la escena en el caso de Valeria Afanador

¿Un extrabajador del Colegio se llevó a Valeria Afanador?

 

La controversia se originó a partir de un video que difundió el abogado Julián Quintana en la que la rectora del colegio Sonia Ochoa habló sobre un extrabajador.

Sus afirmaciones fueron interpretadas por muchos como un señalamiento directo, y abrió un nuevo frente de cuestionamientos contra la institución.

En respuesta, el colegio emitió un comunicado aclarando que las declaraciones no buscaban responsabilizar a esa persona por la muerte de Valeria Afanador.

La verdad detrás de las declaraciones de la rectora que vinculan al extrabajador

Según la versión oficial, el fragmento fue sacado de contexto y corresponde a un espacio de diálogo interno con padres de familia.

Revelan la identidad de los restos hallados en la zona donde despareció Valeria Afanador: ¿qué se sabe?
RELACIONADO

Revelan la identidad de los restos hallados en la zona donde despareció Valeria Afanador: ¿qué se sabe?

Lo dicho por la rectora no constituye acusación ni imputación, sino la mención de una de las hipótesis planteadas por el CTI. Cuando Sonia Ochoa menciona que “lo hizo una persona que odia el colegio, un ex-trabajador, una situación”, lo hace únicamente a manera dialéctica y ejemplificativa, como una de las muchas posibilidades que podrían existir.

La institución recalcó que, esa afirmación no se basa en elementos probatorios determinantes, sino que quería ilustrar como tanto la institución como su rectora, podrían verse afectados por terceros con intenciones de daño.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

JEP

Por sentencia de la JEP, continuará la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera

Pasaporte

Gobierno firmó urgencia manifiesta con Thomas Greg & Sons para emitir pasaportes hasta 2026

Inseguridad en Bogotá

Capturan a ladrón que estuvo implicado en violento robo de una patineta en Bogotá

Otras Noticias

Artistas

Reconocida pareja de famosos se habría separado: esta es la prueba que avivó los rumores

Los seguidores se encuentran en shock debido a que la pareja ha sido reconocida como una de las más sólidas. Estos son los detalles.

Artistas

Esta fue la desgarradora reacción del amor de la vida de Verónica Echegui tras la muerte de la reconocida actriz

La actriz murió el pasado 24 de agosto de 2025, tras batallar de manera privada contra un cáncer.

Fútbol

Luis Díaz no estuvo fino en partido con Bayern Múnich por Copa Alemania: falló cinco opciones claras

Ofertas de empleo

Anuncian feria de empleo con 334 vacantes para trabajar en Regiotram de Occidente

Enfermedades

Detectan el primer caso en humanos del gusano barrenador: ¿en dónde se encontró?