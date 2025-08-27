Colegio rompió el silencio tras acusaciones por posible alteración de la escena en el caso de Valeria Afanador

El caso de Valeria Afanador Cárdenas, la menor desaparecida el pasado 12 de agosto en Cajicá, Cundinamarca, continúa generando presión entre las autoridades, la familia y el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, donde se reportó la desaparición.

En medio de los señalamientos sobre una presunta alteración de la escena, el abogado de la familia, Julián Quintana, cuestionó públicamente el manejo dado al área clave para la investigación, lo que obligó a la institución educativa a emitir un pronunciamiento oficial.

¿Colegio alteró la escena donde desapareció Valeria Afanador?

En su comunicado, el colegio negó cualquier participación en la manipulación del lugar donde se concentran los esfuerzos de búsqueda e investigación.

El control de la escena no le corresponde a la institución educativa, sino a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Judicial, tal como lo establece el Código de Procedimiento Penal.

La institución también explicó que, desde el 12 hasta el 15 de agosto, las instalaciones estuvieron bajo la presencia constante de equipos oficiales y privados autorizados para adelantar las labores de rastreo y rescate.

Según el reporte oficial, en ese lapso ingresaron más de 700 personas, entre ellas personal del colegio, familiares de Valeria, organismos estatales y especialistas vinculados por la familia.

Entre las entidades que participaron, la institución mencionó a Bomberos, Policía Nacional, Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Ejército, SIJÍN, GAULA, Cruz Roja, Defensa Civil, Gestión del Riesgo, ICBF, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal y funcionarios de la Alcaldía de Cajicá, además de representantes de Grupo Aval y Seguros Bolívar, convocados por la familia.

Las modificaciones habrían sido por el tránsito en la zona: Colegio Los Laureles

El colegio precisó que el ingreso y las intervenciones fueron coordinadas por el Puesto de Mando Unificado (PMU), autoridad encargada de autorizar el acceso a la zona y de dirigir las actividades de búsqueda.

Por esta razón, cualquier modificación física en el lugar obedeció al tránsito de brigadas y organismos oficiales, no a decisiones del colegio.

Frente a las acusaciones de haber recolectado pruebas o retirado elementos relevantes, el plantel educativo dijo:

El recaudo probatorio corresponde exclusivamente a la autoridad competente. La institución no tiene ni puede asumir esa función porque sería ilegal.

¿Por qué realizaron intervenciones a la infraestructura del Colegio Los Laureles?

Respecto a las intervenciones realizadas en la infraestructura, como el retiro de polisombra, el refuerzo de cercas y la reinstalación de la reja metálica, la institución afirmó que estas medidas fueron preventivas y contaron con la aprobación del PMU, además de ser recomendadas por la Gobernación de Cundinamarca para mejorar la seguridad del colegio.

Finalmente, el colegio argumentó que su silencio mediático obedece a un compromiso de respeto hacia la investigación judicial, no a la intención de ocultar información.