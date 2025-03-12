Desmantelan centro de extorsión telefónica en cárcel de Bellavista, Antioquia: 50 celulares incautados

Un centro de extorsión telefónica operado desde el interior de la cárcel de Bellavista, el principal centro penitenciario de Antioquia, fue desmantelado por las autoridades en un operativo que evidencia la sofisticación de las redes criminales que operan desde los penales colombianos.

Autoridades desmantelan centro de extorsión en Antioquia

La investigación que condujo al operativo se inició a partir de denuncias ciudadanas que alertaron sobre llamadas extorsivas provenientes del centro de reclusión ubicado en el municipio de Bello.

Según informaron las autoridades, los reclusos utilizaban teléfonos móviles para suplantar la identidad de funcionarios públicos, amenazar a las víctimas y realizar exigencias económicas.

El procedimiento fue ejecutado de manera conjunta por personal de la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía y la Policía. Durante la intervención, en el patio 2 del centro penitenciario, los uniformados descubrieron varias caletas donde los internos ocultaban los elementos utilizados para sus actividades delictivas.

El inventario de materiales incautados incluye 50 teléfonos celulares, 20 cargadores y dos módems de internet. Estos dispositivos conformaban una estructura que las autoridades describieron como un verdadero call center, diseñado específicamente para llevar a cabo operaciones de extorsión de manera sistemática.

La modalidad delictiva consistía en que los reclusos realizaban llamadas haciéndose pasar por autoridades para generar temor en sus víctimas y posteriormente exigir sumas de dinero bajo amenazas. Esta práctica de suplantación de autoridades ha sido identificada como una de las formas de extorsión más frecuentes en Colombia.

Según el coronel Adrián Vega, jefe del Centro Cibernético Policial, las llamadas por parte de estos “call centers” ilegales se podrían incrementar durante las épocas decembrinas.

Autoridades alertan sobre estafas digitales

Por otro lado, las estafas digitales también se han convertido en uno de los delitos más recurrentes en los últimos años. Según las autoridades, las víctimas que más denuncian estos delitos se encuentran entre los 18 y 30 años, pues sería el grupo de personas que interactúan más con las redes sociales y con el comercio electrónico.

De esta manera, el coronel Adrián Vega explicó algunas de las principales recomendaciones para que los ciudadanos no sean víctimas de estas estafas digitales, que ante las épocas decembrinas aumentarán significativamente.