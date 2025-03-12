Pacientes con enfermedades huérfanas denuncian falta de atención médica por parte de Nueva EPS en Valle del Cauca

Madres de pacientes con enfermedades huérfanas y de alto costo retomaron las protestas frente a la sede de Nueva EPS en Cali, denunciando el incumplimiento sistemático en la atención médica de sus hijos. La situación se agrava tras el fracaso de los acuerdos firmados hace un mes durante un plantón reciente.

Las manifestantes, provenientes de diferentes municipios del Valle del Cauca, aseguran que sus hijos han quedado sin acceso a procedimientos médicos, medicamentos, citas especializadas y tratamientos integrales.

"En el momento, todo el manejo integral, todo el manejo multidisciplinario que tiene mi niña, se quedó como ahí a la deriva", dijo a Noticias RCN Jessica Soto, una de las madres que lidera esta protesta.

Hospitales y clínicas cancelaron convenio con Nueva EPS

La crisis tiene su origen en las deudas millonarias que Nueva EPS mantiene con la red de prestadores de servicios de salud en el departamento. Hospitales y clínicas han cancelado convenios debido a la falta de pago, dejando a los pacientes sin opciones de atención. Esta situación ha generado que muchas instituciones se nieguen a recibir usuarios de esta entidad.

Las madres denuncian lo que califican como una "eutanasia pasiva" por parte del sistema de salud. "Estamos ya por psiquiatría, de ver cómo nos tienen a nuestros pacientes, dejándolos morir en la casa prácticamente. Y nosotros nos sentimos impotentes para poder hacer algo por ellos", manifestó una de las manifestantes.

Cumplimiento parcial de los acuerdos

Durante el plantón realizado hace algunas semanas, se firmaron actas de acuerdo entre las familias afectadas y la administración de la EPS Sin embargo, las madres reportan que solo durante un mes se cumplieron parcialmente los compromisos adquiridos. "Nosotros nos pensamos que quedar aquí hasta obtener soluciones porque ya estamos cansados de estar en mesas de seguimiento", afirmó Soto.

Desde la gerencia de comunicaciones de Nueva EPS informaron que actualmente avanzan en la búsqueda de soluciones con el acompañamiento de la Superintendencia de Salud. No obstante, las familias mantienen su posición de no abandonar el plantón hasta obtener garantías concretas para la atención de sus hijos.