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Recargas gratis en pasajes de SITP y Transmilenio: así puede verificar con su cédula si aplica

Conozca cómo puede acceder a estas recargas de manera gratuita.

Pasajes Transmilenio.
Pasajes Transmilenio. Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

junio 02 de 2026
03:57 p. m.
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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y en alianza con TransMilenio, anunció el inicio oficial del ciclo de recarga de pasajes gratis correspondientes al mes de junio de 2026. Esta iniciativa, que forma parte fundamental de la estrategia del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y asegurar su derecho a la movilidad en la capital colombiana.

Para este periodo, el Distrito programó una inversión de fondos públicos que supera los $11.900 millones de pesos, permitiendo que más de 740.000 ciudadanos accedan a este beneficio. Los trayectos sin costo asignados están orientados a facilitar el desplazamiento de los usuarios hacia sus lugares de trabajo, centros educativos, citas médicas y la amplia oferta institucional de la ciudad.

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La cobertura del programa abarca múltiples grupos poblacionales que enfrentan barreras socioeconómicas o de exclusión extrema en la ciudad.

¿Quiénes SÍ pueden acceder a estos pasajes?

La distribución oficial de los beneficiarios y la inversión se detalla a continuación:

  • Personas mayores (Mayores de 62 años) - 332.000
  • Personas en condición de pobreza - 247.000
  • Personas con discapacidad - 160.000
  • Familias que habitan en "pagadiarios" - 678
  • Personas exhabitantes de calle - 70
  • Comunidad del Cuidado (Adultos mayores con dependencia) - 25
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La cantidad exacta de pasajes mensuales asignados a cada ciudadano no es fija; esta varía de forma individual dependiendo del perfil socioeconómico y el grupo específico en el que se encuentre registrado el usuario dentro del Sisbén.

LINK para verificar si aplica a estos pasajes

Para verificar si eres beneficiario de los pasajes gratuitos o de las transferencias monetarias del Ingreso Mínimo Garantizado, la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Integración Social tienen habilitado un portal de consulta ciudadana.

Puedes ingresar directamente a través del siguiente enlace oficial: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/ingreso-minimo-garantizado/#consultas

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