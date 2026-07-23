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Ecopetrol sacude su cúpula: Roa sale de la presidencia y cambian las cabezas de la Junta

La compañía anunció cambios en su presidencia, Junta Directiva y alta gerencia.

Ricardo Roa presidente de Ecopetrol (1)
FOTO: Ricardo Roa - X

Noticias RCN

julio 23 de 2026
07:58 p. m.
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Ecopetrol anunció una serie de cambios en sus principales órganos de dirección y en varios cargos de la alta gerencia de la compañía.

Las modificaciones se producen en momentos en que la empresa prepara un nuevo proceso de selección para definir quién asumirá en propiedad la presidencia de Ecopetrol, luego de la salida de Ricardo Roa Barragán.

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Además, la Junta Directiva tendrá una nueva composición en su mesa directiva tras la renuncia de Ángela María Robledo Gómez y Tatiana Roa Avendaño.

¿Cuándo dejará Ricardo Roa la presidencia de Ecopetrol?

Ricardo Roa Barragán regresará de su licencia el próximo 27 de julio y permanecerá al frente de Ecopetrol hasta el 30 de julio de 2026.

La Junta Directiva destacó los resultados de su gestión y reconoció los avances alcanzados durante su administración en asuntos como la transición energética, el cierre de nuevos negocios relacionados con energías renovables e hidrocarburos, el aumento de reservas en el negocio tradicional y la implementación de eficiencias financieras.

También resaltó la evolución del Grupo Ecopetrol hacia un conglomerado multienergético.

Sin embargo, a partir del 31 de julio, Roa dejará la presidencia de la compañía. Desde ese día, Juan Carlos Hurtado Parra, quien se desempeñaba como primer suplente del presidente, asumirá como presidente encargado.

Su permanencia en el cargo será temporal, mientras se adelanta un nuevo proceso de selección para elegir al próximo presidente en propiedad, de acuerdo con la política de sucesión de Ecopetrol.

¿Quién asumirá el control de la Junta Directiva?

La Junta Directiva también tendrá un nuevo presidente. Tras la renuncia de Ángela María Robledo Gómez, quien ocupaba ese cargo, Ecopetrol designó a Luis Felipe Henao Cardona como nuevo presidente de la Junta Directiva.

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A su vez, Hildebrando Vélez Galeano fue elegido como vicepresidente.

Vélez Galeano es el padre de Irene Vélez, quien fue ministra de Minas y Energía durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Los nuevos nombramientos fueron aprobados durante la sesión de la Junta Directiva realizada el 23 de julio de 2026.

¿Por qué renunciaron dos integrantes de la Junta Directiva?

Ecopetrol informó que Ángela María Robledo Gómez y Tatiana Roa Avendaño comunicaron su decisión de renunciar a sus cargos por motivos personales. Las renuncias tendrán efecto a partir del 31 de julio de 2026.

Pese a estas salidas, Ecopetrol aseguró que la Junta podrá continuar deliberando y tomando decisiones válidamente con los integrantes que permanecen en el órgano directivo.

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