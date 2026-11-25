En último debate, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, con 93 votos a favor, la adición presupuestal de 3,86 billones de pesos para el Presupuesto General de la Nación 2026, en la jornada del miércoles 25 de noviembre.

De la adición presupuestal, 2,71 billones de pesos serán destinados al Fondo Milagro, para atender a las personas damnificadas por el sismo de magnitud 7,4, del pasado 10 de agosto, y 1,15 billones, para ampliar la cobertura y aumentar el subsidio del programa Colombia Mayor. Según explicó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez:

“Tiene cuatro objetivos fundamentales: 1. Financiar los pagos que se realizan a los adultos mayores del país, que son tres millones; 2. Transferir recursos para el Fondo Milagro, que viene alimentado con alivios tributarios que ofreció la Dian; 3. Un pequeño rubro para completar las pensiones de las Fuerzas militares y 4. Otorgar subsidios para el sector eléctrico en la costa atlántica, que va a sufrir mucho producto del fenómeno de El Niño”.

También se aprobó el traslado de 1,47 billones de pesos:

En la plenaria de la Cámara también se aprobó el traslado de 1,47 billones de pesos con los que ya contaba el Presupuesto General de la Nación; lo que quiere decir que no aumentará su monto global.

De ellos, 1,2 billones serán utilizados para atender las deudas de Air-e con los generadores térmicos, en pagos que se realizarán de manera directa a los acreedores.

A puertas de pasar a sanción presidencial:

El día anterior (martes 24 de noviembre) el proyecto de adición presupuestal fue aprobado en la plenaria del Senado, con 53 votos a favor, pero el debate en cámara no pudo avanzar por falta de quórum.

Aprobado en ambas instancias, se debe verificar si hubo modificaciones entre el proyecto aprobado por la plenaria de la cámara y la plenaria del Senado y, posteriormente, pasará a sanción presidencial.