La controversia en torno a los títulos académicos de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Claudia Romero, suma un nuevo capítulo.

Luego de que la Pontificia Universidad Javeriana confirmara que la congresista no estudió ni se graduó de esa institución, ahora la Universidad Católica reveló que Romero sí presentó un diploma de Administración de Empresas supuestamente expedido por la Javeriana como requisito para ingresar a una especialización.

La información incrementa los cuestionamientos sobre la documentación académica presentada por la congresista, quien previamente había negado tener dicho título profesional de la Universidad Javeriana.

La Universidad Católica verificó el diploma presentado

De acuerdo con la documentación conocida recientemente, la Universidad Católica solicitó la verificación de la autenticidad y titularidad del título profesional aportado por Claudia Teresa Romero Nader para ser admitida en la especialización en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal durante el segundo semestre académico de 2026.

En la comunicación se señala la necesidad de “certificar la autenticidad y titularidad del título profesional aportado por la ciudadana Claudia Teresa Romero Nader como requisito para su admisión” al programa de posgrado.

RELACIONADO Senadora Deisy Osorio acreditó experiencia con empresa de su esposo exfuncionario de la UNGRD

La revelación resulta relevante porque contradice la versión entregada por la congresista respecto a la existencia de ese diploma, en medio de la polémica que rodea su formación académica.

Crecen las dudas tras la respuesta de la Javeriana

La alerta se produjo apenas días después de que la Pontificia Universidad Javeriana confirmara que Claudia Romero nunca estuvo matriculada en esa institución y, por lo tanto, tampoco se graduó como administradora de empresas.

Además, documentos entregados al Congreso y conocidos por Noticias RCN indicarían que la representante registró en su hoja de vida ser egresada de Administración de Empresas, información que habría estado acompañada del supuesto diploma.

RELACIONADO Procuraduría ordena la suspensión provisional de Luz Verónica Estrada por presuntos títulos falsos

Hasta el momento, Noticias RCN ha intentado comunicarse con la congresista para conocer su versión frente a los nuevos cuestionamientos, sin obtener respuesta. No obstante, a través de sus redes sociales, Romero aseguró que defenderá su honra y su buen nombre ante las autoridades competentes.

El caso ha generado un intenso debate político y se convierte en el segundo episodio reciente relacionado con presuntas irregularidades académicas que involucra a congresistas del Pacto Histórico, mientras continúan las solicitudes de aclaración sobre la validez de los títulos reportados por funcionarios y representantes públicos.