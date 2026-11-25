La preocupación por los casos de desaparición y secuestro en el Cauca sigue creciendo. Esta vez, la familia de Ingrith Marcela Calderón, una joven de 24 años oriunda del municipio de Mercaderes, acudió a Noticias RCN para pedir ayuda en la difusión de su caso y solicitar información que permita conocer su paradero.

Según relataron sus familiares, la joven desapareció el pasado 9 de noviembre cuando se desplazaba desde la cabecera municipal de Mercaderes hacia el corregimiento de Mojarras, donde se dirigía a visitar a su madre. Desde ese momento no han vuelto a tener noticias sobre ella.

Familia pide ayuda para encontrarla

Entre lágrimas, una tía de la joven expresó la angustia que atraviesa la familia y envió un mensaje a quienes puedan tener información sobre su paradero.

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“Lo que más le pido es que por favor quien la tiene, que no le vayan a hacer daño. Ese es mi mayor recomendación, que no le vayan a hacer daño, que pueda llegar a la casa. Eso es lo que más deseamos de ella”, manifestó.

Los allegados de Ingrith aseguran que la incertidumbre y la preocupación aumentan con el paso de los días, mientras continúan esperando alguna comunicación que les permita conocer qué ocurrió con la joven.

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Denuncian que habría sido interceptada durante el recorrido

De acuerdo con la versión entregada por la familia, Ingrith Marcela fue interceptada en el trayecto hacia Mojarras, específicamente en el sector conocido como Casafría.

“Ella se desplazaba a ver a la mamita en Mojarras. En el transcurso que se desplazaba, en el caserío de Casafría, ahí paró una camioneta, la bajaron y se la llevaron. Desde ese momento no sabemos nada de ella”, relató uno de sus familiares.

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Ingrith Marcela Calderón es hija de una familia agricultora de Mercaderes, tiene 24 años, es ama de casa y reside junto a su esposo en el perímetro urbano de ese municipio caucano.

Sus familiares hicieron un llamado urgente a las autoridades para avanzar en las labores de búsqueda y esclarecer las circunstancias de su desaparición, mientras reiteraron la solicitud a la comunidad para que cualquier información sobre su ubicación sea reportada a los organismos competentes.