Cámara negó moción de censura al ministro de Defensa, Iván Velásquez y de Salud, Guillermo Jaramillo

La Cámara de Representantes llevó a cabo el pasado lunes 17 de junio las diligencias de moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y en simultáneo, al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

En el caso del ministro Iván Velásquez, los legisladores cuestionaron la crítica situación de seguridad y orden público en el país, que son competencia de la cartera de Defensa. A lo que Velásquez entregó su versión del panorama y de las acciones dentro del ministerio.

Por otro lado, el ministro de Salud, también fue abordado por el panorama del sistema de salud en el país ante la intervención de algunas de las principales EPS, así como otros temas respecto a la salud de los colombianos.

Dichas diligencias fueron votadas en horas de la mañana de este 20 de junio en plenaria de la Cámara, donde la mayoría de los votos decidieron negar la petición que incluso podía apartar del cargo a ambos ministros.

Cámara negó moción de censura al ministro de Defensa

Sobre las 11:20 de la mañana del 20 de junio la plenaria de la Cámara de Representantes votó por la moción de censura al ministro de Defensa que fue citada el pasado lunes.

Con 99 votos por el no y 25 por el sí, el legislativo negó la moción de censura al ministro Iván Velásquez.

Las mayorías en la Cámara decidieron que los argumentos expuestos por el ministro en el desarrollo de la diligencia no requerían la aprobación de este recurso que permitiría al Congreso solicitar la salida del ministro de la cartera de Defensa.

RELACIONADO Ministro de Defensa confirmó que las disidencias de las Farc están reclutando menores por redes sociales

Por mayoría de votos negaron moción de cesura al ministro de Salud

En simultáneo, a las 11:50 de la mañana de este 20 de junio los legisladores votaron en la plenaria de la Cámara la moción de censura al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, jefe de la cartera de Salud.

Con 105 votos por el no y 0 por el sí, la Cámara de Representantes negó la moción de censura al ministro de Salud.

No se registraron votos por el sí porque las bancadas de oposición y algunos verdes e independientes salieron del recinto porque aseguraban que la moción no se debió votar porque el ministro no les respondió a sus cuestionamientos.