Cámaras de seguridad en Bogotá ¿Cuántas hay por persona y por qué tres de cada diez suelen estar fuera de servicio?

El sistema de videovigilancia en Bogotá cojea. Así lo advirtió la concejal Quena Ribadeneira en un informe reciente sobre el número de cámaras distritales instaladas en la ciudad.

Son un total de 5.824 para poco más de 7,9 millones de habitantes; lo que quiere decir que, en Bogotá, hay una cámara por cada 1.363 personas. Cuando, según Ribadeneira:

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“Algunas de las ciudades con mayor densidad de videovigilancia superan las 39 cámaras por cada 1.000 habitantes. Bogotá”, sin embargo, tiene 0,73 por cada 1.000 habitantes”, si se consideran, únicamente, las cámaras del Distrito. “Una diferencia que evidencia el rezago de la ciudad”.

Pero el número podría ser menor, incluso, considerando que 1.599 cámaras están fuera de servicio y, en algunos sectores de la ciudad, el porcentaje de cámaras que no funcionan alcanza el 35%.

Localidades con mayor porcentaje de cámaras de videovigilancia dañadas:

En su informe, la cabildante Ribadeneira también advirtió que el porcentaje de cámaras de videovigilancia dañadas en localidades del sur y suroccidente de la ciudad es preocupante.

En Kennedy, alcanza el 35%; en Bosa, el 31%, y en Ciudad Bolívar, el 30%. Son 175, 146 y 148 cámaras, respectivamente, que, en total, suman 469 cámaras, instaladas para brindar mayor seguridad a los habitantes de la capital colombiana, hasta que dejaron de cumplir su propósito.

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“En Bogotá la seguridad también tiene brechas territoriales. En varias localidades del sur, 3 de cada 10 cámaras están fuera de servicio, justamente en sectores que enfrentan importantes problemáticas de inseguridad. Mientras tanto, la Administración sigue anunciando inversiones y nuevos programas, pero no resuelve lo más básico: garantizar que las cámaras del Distrito que ya existen estén funcionando”, indicó la concejal.

Además, señaló en su denuncia que solo tres de cada diez cámaras del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) le pertenecen a la ciudad; por lo que hizo un llamado urgente a invertir en el sistema de videovigilancia de la ciudad, empezando por las cámaras que necesitan trabajos de mantenimiento.