Cambian a director de la cárcel de Itagüí tras confirmar parranda vallenata con capos dentro del penal

El sistema penitenciario quedó en el centro de la polémica luego de que se conociera el ingreso de un artista a la cárcel de Itagüí, en Medellín, en medio de denuncias sobre una parranda vallenata que se habría desarrollado dentro del establecimiento.

Las versiones conocidas señalan que, al parecer, capos vinculados a la Oficina de Envigado habrían contratado al cantante Nelson Velásquez para la actividad.

Cambian de inmediato a director de la cárcel de Itagüí por parranda dentro del penal

A través de un comunicado oficial, el Inpec confirmó que el artista sí ingresó al establecimiento penitenciario de Itagüí.

La entidad fue enfática en señalar que esta actividad no fue aprobada ni autorizada por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho ni por la Dirección General del Instituto.

Y, tras verificar los hechos, la institución adoptó decisiones inmediatas:

Se ordenó el cambio inmediato del director encargado del establecimiento, medida que se convierte en la principal acción tras lo ocurrido.

Se dispuso el traslado del comandante de vigilancia.

Se abrió investigación disciplinaria contra siete funcionarios que se encontraban de servicio durante el ingreso del artista.

Se ordenó la intervención de los grupos especiales en el pabellón de alta seguridad.

De manera paralela, el director regional del Inpec hizo presencia en el lugar para ponerse al frente de la situación y verificar directamente lo ocurrido dentro del centro carcelario.

Concejal de Medellín publicó videos de la parranda en el penal de Itagüí

La concejal de Medellín Claudia Carrasquilla publicó en su cuenta de X:

¿Rumba matutina con Nelson Velásquez? En este país, ya nada sorprende… pero sí que escandaliza. ¿QUÉ ESTARÁN CELEBRANDO EN UNA PRISIÓN DE MÁXIMA SEGURIDAD QUE DESCONOCEMOS? Mientras los ciudadanos viven con miedo, los criminales parecen estar de fiesta. ¿Quién manda de verdad?

La cabildante también difundió un video en el que, según lo publicado, se alcanza a escuchar la música a todo volumen dentro del penal.

Ahora, la investigación disciplinaria en curso será clave para establecer cómo se permitió la entrada del artista y qué funcionarios estarían involucrados en el procedimiento.