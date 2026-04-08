¿Qué se sabe del secretario de Hacienda que desapareció y apareció escopolaminado en Zipaquirá?
El funcionario fue hallado en Zipaquirá tras horas sin contacto. Crece el misterio sobre lo que ocurrió en ese lapso
Valentina Bernal
07:43 a. m.
Marino Andrés Ocampo, secretario de Hacienda del municipio de Villagómez, fue encontrado en las últimas horas en condiciones que hoy tienen en alerta a sus familiares y a las autoridades.
El funcionario, de 34 años y también exalcalde de Samaná, había sido reportado como desaparecido luego de perder todo contacto con su entorno.
Secretario de Hacienda apareció escopolaminado y robado en Cundinamarca
Su familia, especialmente en Caldas, vivió momentos de angustia al no obtener respuesta a sus llamadas, luego de que el último contacto se registrara en la madrugada del lunes, cuando se movilizaba en su vehículo, una camioneta gris.
Durante varias horas no se supo nada de su paradero. La información indicaba que se encontraba en Zipaquirá, pero no había rastro claro de lo que había ocurrido.
La incertidumbre crecía con el paso del tiempo, hasta que finalmente una persona lo encontró y dio aviso a las autoridades.
El hallazgo, lejos de cerrar el caso, lo volvió más inquietante. Ocampo apareció completamente desorientado, sin su camioneta y sin ninguna de sus pertenencias.
Fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece hospitalizado mientras se evalúa su estado de salud.
El relato de su familia deja ver lo extraño de la situación. Su hermana, Paulina Ocampo, contó cómo fue el primer contacto tras su aparición:
Hablando enredado, me dijo que lo habían robado, que le habían robado todo, no sabemos si fue víctima del paseo millonario, pues no sabemos qué pasó en ese lapso de tiempo, sabemos que claramente sí lo robaron porque se robaron el carro y le robaron todas sus pertenencias, pero pues no tenemos como más información de qué pasó, en este momento está estable, está en el hospital.
Las autoridades ahora intentan reconstruir ese vacío de tiempo en el que no se supo nada del funcionario.
Una de las hipótesis que se analiza es si pudo haber sido víctima de un posible paseo millonario, aunque por ahora no hay confirmación oficial sobre lo ocurrido.