Proponen cambiar la forma en la que multan a conductores por mal parqueo en Bogotá

Por los micrófonos de la FM pasó el concejal Juan David Quintero, quien propuso hacerle ajustes a la forma en la que se sanciona a los conductores que infringen las normas de tránsito en Bogotá.

“Si usted le pone un parte a un ciudadano común y corriente y se le llevan el carro a los patios, aprende; pero si usted tiene una camioneta de alta gama de dos mil millones de pesos o un esquema de protección, casi que no le importa e incluso vuelve y lo hace”, criticó el cabildante.

¿Cómo proponen cambiar los valores?

El cuestionamiento de Quintero entonces surge de que hay conductores de vehículos costosos que presuntamente no estarían cambiando sus malos hábitos en las vías (principalmente con el mal parqueo) a pesar de las sanciones.

Mientras las multas de tránsito no sean proporcionales al valor de los vehículos, esto no se va a solucionar.

El concejal entonces puso sobre la mesa el ejemplo de una persona con una camioneta avaluada en 2.000 o 1.500 millones de pesos que recibe un comparendo de $ 400.000. Afirmó que ese valor en la multa sería insuficiente y, por ende, habría posibilidad de que siga incumpliendo las normas.

El mal parqueo y los trancones

Con respecto al mal parqueo, Quintero enfatizó que el 52 % de los trancones en Bogotá parte de esta situación. En ese orden de ideas, recalcó que las multas entonces deben tasarse en el valor del vehículo para que sí generen un impacto en los infractores.

La Secretaría de Movilidad informó que, en 2025, el exceso de velocidad fue la conducta más multada al estar presente en 320 mil comparendos. Además, indicó que los casos se dieron mayormente en la avenida Américas, debido a que hay tramos sin semáforos.

A nivel nacional y con base en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el 40 % de los accidentes de tránsito en Colombia están relacionados con el exceso de velocidad.