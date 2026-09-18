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Tres hombres fingieron ser funcionarios de la SIJIN para robar a un ciudadano en Bogotá: así lo hacían

Los señalados fueron interceptados por uniformados del CAI Granjas minutos después del presunto hurto.

Delincuentes fingieron ser de la SIJIN
Foto: Mebog

Valentina Bernal

septiembre 18 de 2026
03:02 p. m.
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Tres hombres fueron capturados en flagrancia por unidades de la Policía adscritas al CAI Granjas, luego de que presuntamente utilizaran una falsa identidad como funcionarios de la SIJIN para apoderarse de las pertenencias de un ciudadano.

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El procedimiento ocurrió durante labores de patrullaje y control, cuando los uniformados recibieron el reporte sobre un vehículo en el que, aparentemente, se movilizaban los responsables del hurto.

Con la información entregada, los policías activaron la búsqueda y lograron ubicar el automotor a pocas cuadras del lugar donde se habría cometido el hecho.

¿Cómo se hacían pasar por funcionarios de la SIJIN?

Según la información recopilada por las autoridades, los tres hombres se acercaron a la víctima y presuntamente se identificaron de manera falsa como integrantes de la SIJIN.

Al parecer, le exigieron entregar sus objetos personales bajo el argumento de que estos estarían relacionados con un supuesto delito.

La víctima habría entregado sus pertenencias ante esta intimidación, sin saber que, de acuerdo con la hipótesis de las autoridades, se trataría de un engaño utilizado para cometer el hurto.

¿Recuperaron las pertenencias de la víctima?

Después de interceptar el vehículo, los uniformados realizaron un registro tanto a los ocupantes como al automotor.

Durante el procedimiento encontraron varios elementos que presuntamente correspondían a los objetos que le habían sido hurtados al ciudadano.

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Entre lo recuperado se encuentran:

  • Un celular.
  • Un reloj.
  • Un anillo de oro.

Además, el vehículo en el que se desplazaban los tres hombres fue inmovilizado por las autoridades.

¿Qué pasó con los tres capturados?

Los hombres fueron capturados en flagrancia y posteriormente quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con los elementos recuperados y el vehículo inmovilizado.

Ahora deberán afrontar el proceso de judicialización por los presuntos delitos de hurto y simulación de investidura o cargo.

Será la autoridad judicial competente la encargada de determinar la responsabilidad de los capturados dentro del proceso.

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