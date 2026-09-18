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¿Es definitivo? Néstor Lorenzo no se guardó nada y reveló por qué Luis Díaz no fue convocado

El director técnico dio detalles de la conversación que tuvo con el extremo guajiro.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

septiembre 18 de 2026
04:20 p. m.
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El jueves 17 de septiembre, en una rueda de prensa, Néstor Lorenzo reveló la lista de convocados para la próxima fecha FIFA de la Selección Colombia.

El estratega argentino informó que, efectivamente, Juan Fernando Quintero renunció a la 'tricolor' y que, además, desde hace varias semanas tenía conocimiento de la decisión de James Rodríguez.

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En el listado para enfrentar a México, Paraguay y Perú no aparecieron hombres que han sido importantes para el proceso como Luis Díaz, Santiago Arias, Camilo Vargas, Jefferson Lerma y Johan Mojica.

Sin embargo, por todo lo que significa a nivel de liderazgo y desequilibrio, el foco se centró en Luis Díaz y Néstor Lorenzo, tras una pregunta, explicó por qué el guajiro no estará en esta ocasión con la 'amarilla'.

¿Es definitivo? Descubra los detalles a continuación.

Luis Díaz descansará y, posteriormente, volverá a la Selección Colombia

Néstor Lorenzo fue directo y afirmó que no ha visto a Luis Díaz igual que antes y que, por ende, le pidió que descanse para que recupere su 'uno a uno' característico.

"En algunos casos, como el de Luis Díaz, por ejemplo, por supuesto que hablé con él y le dije: 'Te veo cansado, Lucho, no tienes el sprint que es tuyo. ¿Qué te está pasando?' Y consensuamos que descanse esta fecha porque tiene más de 60 partidos", detalló el director técnico de la Selección Colombia.

"Eso también nos permite ver talentos jóvenes para ir fogueándolos, pero nadie está siempre afuera o nunca adentro. La gente que ha vivido el proceso sabe que puede entrar o salir y que eso genera una competencia que le hace bien a todos", añadió Néstor Lorenzo.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Colombia?

El primer partido amistoso que jugará la Selección Colombia en la próxima fecha FIFA será vs. México.

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Ese encuentro se disputará el sábado 26 de septiembre, en el M&T Bank Stadium situado en Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

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