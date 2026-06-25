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Cambio Radical se declara partido de Gobierno de De la Espriella: se suma al Centro Democrático

Sin duda, la relación con el órgano legislativo será clave durante el gobierno del presidente electo.

Foto: AFP
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Noticias RCN

junio 25 de 2026
08:10 p. m.
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Después de las elecciones de segunda vuelta del domingo 21 de junio, varios partidos han anunciado que serán partidos de Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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El candidato del movimiento Defensores de la Patria se impuso en las urnas con más de 12 millones de votos y ya recibió la credencial de presidente electo por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

CD ya había anunciado ser partido de Gobierno

Un par de días después, el 23 de junio, el Centro Democrático fue el primero en declararse partido de Gobierno: “Para iniciar un trabajo conjunto que apoye iniciativas del presidente electo orientadas a recuperar la seguridad, promover una economía fraterna (…)”.

El partido encabezado por Gabriel Vallejo y el expresidente Álvaro Uribe señaló que la agenda legislativa se centrará en la seguridad, el sistema de salud, reformar la JEP, el acceso al crédito y la protección del medioambiente, entre otros aspectos.

Un día después, el partido Creemos hizo el mismo anuncio. En el Congreso estará representado por Luis Guillermo Patiño y Simón Molina en la Cámara de Representantes.

¿Cuánto respaldo tendría el presidente electo en el Congreso?

Hasta el momento, el último que ha anunciado ser partido de Gobierno es Cambio Radical. A través de un comunicado, la colectividad señaló que presentará una “ambiciosa agenda legislativa enfocada en las grandes prioridades nacionales”.

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Viéndolo de cara a la instalación del nuevo Congreso para 2026-2030, De la Espriella tendrá apoyo en el Senado de 17 parlamentarios del Centro Democrático, cuatro de Salvación Nacional y siete de Cambio Radical. Hasta el momento, 28 congresistas.

Para el caso de la Cámara, contaría con el respaldo de los dos de Creemos, los 28 del Centro Democrático, el único de Salvación Nacional y los 10 de Cambio Radical. 41 congresistas en total.

Los números pueden cambiar, teniendo en cuenta las decisiones que tomen los otros partidos, tales como el Conservador, La U o el Liberal. El Pacto Histórico se declaró en oposición.

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