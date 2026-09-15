Uno de los influencer más queridos y reconocidos de Colombia está de luto: desgarrador mensaje

Juan Camilo Jurado Cifuentes, el creador de contenido que es oriundo de Manizales y es reconocido en las redes sociales como Camilo Cifuentes, informó que falleció un ser al que le tenía aprecio.

En sus redes sociales, el influencer de 28 años despidió a una señora que conoció gracias a sus videos y que, de acuerdo con lo que expresó él mismo, dejó una huella imborrable en su vida.

Se trata de María Estela, que tenía el sueño de conocer a Camilo Cifuentes antes de partir de este plano terrenal y él pudo cumplírselo.

Este fue el desgarrador mensaje con el que Camilo Cifuentes reveló que se encuentra de luto

Camilo Cifuentes publicó una foto tomando de la mano a María Estela y la describió como una mujer fuerte que batalló hasta el final.

Además, recordó una de las conversaciones más especiales que pudieron tener y prometió tenerla siempre presente en sus pensamientos.

"Descansa en paz, María Estela. Hoy me cuesta encontrar las palabras para despedir a una mujer que combatió hasta el último día. Una mujer fuerte, valiente y luchadora, que enfrentó el dolor con una fortaleza que siempre voy a admirar. Me quedo con algo que me dijiste y que nunca voy a olvidar: que mis videos te ayudaban a mantenerte de pie, que te daban un motivo para sonreír y seguir adelante, incluso en los días más difíciles", escribió Camilo Cifuentes.

"Hoy no quiero recordarte por la enfermedad ni por el dolor. Quiero recordarte por tu valentía, por tu sonrisa y por esa mujer que, hasta el último momento, nos enseñó lo que significa luchar. Aclaración: María Estela no era mi mamá. Era una mujer a la que tuve la oportunidad de acompañar y conocer gracias a mis videos y que en sus últimos momentos quería cumplir el deseo de conocerme", añadió.

Estas han sido las reacciones de los internautas tras el luto de Camilo Cifuentes, el querido influencer de Colombia

Después del mensaje publicado por Camilo Cifuentes, sus seguidores lamentaron la partida de María Estela y le desearon fuerzas para afrontar este difícil momento.

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"Era una gran mujer", "mucha fortaleza, Cami", "Dios te llene el corazón de consuelo", "ella te va a estar cuidando desde un hermoso lugar", "desde arriba seguirá viendo tus videos", "te acompaño en tus sentimientos", "que el Señor la tenga en su paz" y "lo siento mucho, mi negro", han sido algunas de las reacciones.