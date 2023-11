¿Se podría suspender el cese al fuego con disidencias de las Farc? Esto dice Camilo González

El pasado 15 de noviembre el jefe negociador del Gobierno, Camilo González, anunció a través de un video la reanudación de la mesa de diálogo con las disidencias de ‘Iván Mordisco’. “Después de dos semanas de la suspensión o receso que se decretaron los del Estado Mayor Central de las Farc-EP para hacer sus consultas y reorganizaciones, vamos a retomar las reuniones programadas, particularmente un nuevo ciclo de conversaciones de la mesa de paz”, dijo en ese momento González.

El Gobierno Nacional llegó a 35 acuerdos y compromisos puntuales para poder reanudar los diálogos. Estos son algunos de los puntos que señaló el jefe negociador a Noticias RCN: “Respeto al derecho de niños niñas y adolescentes que incluye el no reclutamiento, lo que tiene que ver con artefactos explosivos de acción indiscriminada como las minas antipersonal que también hay que detallar y mirar a ver en qué zonas se van a desarrollar acciones, el no desplazamiento de poblaciones".



Y es que los diálogos habían sido suspendidos por el mismo grupo armado que, pese a sus violaciones al cese al fuego, decidió pararse de la mesa. Para González, las acciones cometidas por las disidencias en los últimos días deben ser "no solamente repudiadas sino analizadas por el mecanismo de contingencia y el mecanismo de verificación que está pactado”.

También el jefe negociador del Gobierno afirmó que si las violaciones continúan, el Gobierno suspendería el cese al fuego con ese grupo criminal. “Si estas situaciones se vuelven como un patrón de comportamientos, se nota una voluntad de violación a los protocolos establecidos, se abre un procedimiento para suspender el cese al fuego”.



Será entonces el mecanismo de monitoreo y verificación el organismo que determina si se están respetando los acuerdos. De éste hará parte Andrey Avendaño, alias Andrey, quien verificará si se respetan o no los acuerdos que pactaron para reanudar la mesa de diálogos.

“Estamos listos para continuar”: Disidencias de las Farc

Este sábado 18 de noviembre, las disidencias de las Farc a través de un comunicado aseguraron que, tras realizar sus consultas internas, identificaron que el Gobierno Nacional de manera repetitiva ha incumplido mientras que su guerrilla ha “actuado en concordancia con los acuerdos”.

Sin embargo indican que están listos para continuar y comprometidos con la paz: “aceptamos la reunión próxima con el componente internacional, garantes y acompañantes (MAPP-OEA, ONU, Unión Europea, Conferencia Episcopal, Consejo Mundial de Iglesia) para organizar la fecha de continuidad de los diálogos en cuanto a calendario de reuniones y eventos próximos”.

Cese al fuego con disidencias hasta el 15 de enero de 2024

El pasado 16 de octubre, en Tibú, el Gobierno y las disidencias de las Farc acordaron un cese al fuego bilateral y temporal por tres meses, es decir, hasta el 15 de enero de 2024. El cual cuenta con monitoreo y verificación.

En ese momento el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró que esa era un acuerdo “para el respeto a la población civil”. Entre los objetivos se encuentran: