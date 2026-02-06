CANAL RCN
Colombia

Capturan a joven que robó dos motocicletas en Bogotá: así fue el operativo para detenerlo

Gracias al plan candado, pudieron capturarlo. Aunque, se mantiene la búsqueda por el cómplice.

Foto: Policía Metopolitana de Bogotá.
Foto: Policía Metopolitana de Bogotá.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 06 de 2026
07:06 p. m.
Las autoridades le pusieron freno a un joven de 22 años que había robado dos motocicletas en Bogotá.

El lugar de los hechos fue el barrio La Gaitana, el cual queda en la localidad de Suba. Una persona se comunicó con la Policía para denunciar que unos ladrones le habían robado la moto hace pocos minutos.

¿Cómo lo capturaron?

En cuestión de segundos, se puso en marcha un plan candado en aras de evitar que escaparan entre las calles. La estrategia funcionó y se pudo ubicar a uno de los delincuentes.

El joven se estaba movilizando en la motocicleta que había robado junto al cómplice. La segunda moto se encontró abandonada a pocas cuadras del arresto. Se cree que el segundo ladrón la dejó ahí y emprendió la huida.

Al momento de revisar sus antecedentes, se descubrió que tiene un extenso prontuario con hechos similares. Un juez tomó la decisión de enviarlo a prisión con medida de aseguramiento tras la solicitud de la Fiscalía.

¿Cuántas motos se roban en Bogotá?

El Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional de la Policía reveló que en 2025 ocurrieron 4.709 hurtos de motocicletas verificados en Bogotá. Los delincuentes usaron arma de fuego en el 23.77% de los casos y arma blanca en el 2.94%.

Los momentos más peligrosos fueron las noches, debido a que el 47.5% de los reportes se presentó en esta franja. Por otro lado, las localidades con mayor cantidad de casos fueron: Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá, Suba, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda y San Cristóbal.

El lado positivo de las cifras es que los casos bajaron. Para 2024, cerraron en 5.509, por lo que la reducción fue del 14.5%.

A finales de febrero de 2025, Publimotos dio a conocer cuáles eran los modelos más deseados por los delincuentes en la capital: AKT NKD 125, Pulsar NS 200, Bajaj Boxer, Dominar 400 y 250 y Yamaha FZ 150.

