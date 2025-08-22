CANAL RCN
Esta era la distancia que había entre el carro bomba que explotó en Cali y el segundo que no alcanzó a detonar

Las autoridades descubrieron un segundo vehículo con capacidad para destruir varias cuadras.

agosto 22 de 2025
07:24 a. m.
En Cali, en horas de la tarde del jueves 21 de agosto, un estruendo se escuchó en el barrio La Base, en inmediaciones de la Escuela de aviación Marco Fidel Suárez.

"Te estoy buscando, te voy a encontrar": el desgarrador mensaje que le envía el padre de Valeria a su pequeña
Eran las 2:50 p.m. cuando un vehículo cargado con explosivos detonó frente a un establecimiento comercial desatando el caos y la destrucción que quedó en evidencia en las grabaciones.

El hecho dejó fachadas destruidas, techos colapsados y vidrios regados por toda la vía. Seis personas perdieron la vida.

Esta era la distancia que había entre el carro bomba que explotó en Cali y el que no

De acuerdo con la información preliminar, dos carros bomba se movilizaban por la carrera octava, en sentido oriente-centro. El primero fue activado a control remoto luego de que su conductor lo dejara detenido en un semáforo, en la intersección con la calle 52.

A solo unas cuadras del sitio donde ocurrió la detonación, las autoridades hallaron un segundo vehículo cargado con seis cilindros bomba.

Según los investigadores, de haber explotado, el radio de afectación habría sido de 500 metros, lo que habría significado una catástrofe para gran parte de esta zona de la ciudad.

En este sentido, la distancia entre las dos cargas era mínima, reflejando la posible magnitud del plan criminal.

¿Cómo fue activado el camión con explosivos en Cali?

Los investigadores confirmaron que la carga explosiva del primer vehículo fue activada mediante control remoto. Además, cabe mencionar que, los cilindros modificados, utilizados en el ataque, son similares a los empleados en los periodos más violentos del conflicto armado.

Beéle fue reconocido como víctima de violencia intrafamiliar: responsabilizaron a su expareja, Camila
El conductor, según las autoridades, habría abandonado el vehículo en el semáforo y posteriormente activado el explosivo.

