"Te estoy buscando, te voy a encontrar": el desgarrador mensaje que le envía el padre de Valeria a su pequeña

La incertidumbre crece en la familia Afanador tras más de diez días sin noticias sobre Valeria, la niña desaparecida después de salir de su colegio.

Ante la falta de resultados en la investigación, sus padres decidieron contratar un abogado que los represente y agilice las acciones de las autoridades.

Familia de Valeria contrató abogada para agilizar la investigación

En A Lo Que Vinimos de Noticias RCN, Manuel Afanador, padre de la menor, explicó que la determinación se tomó por la lentitud en el proceso:

Hemos tomado la decisión como familia, debido al poco avance de la investigación, de delegar a un abogado especialista que nos permita esclarecer más rápido los hechos de la desaparición de Valeria. Hoy es materia de investigación, pero no con la celeridad ni la priorización que debería tener el caso.

El padre relató que, pese a la promesa de revisar más de mil horas de grabaciones de cámaras de seguridad, no ha recibido información concreta:

Dicen que están investigando, que tienen más de mil horas de grabaciones, pero seguimos sin la más mínima información. No hemos visto un solo allanamiento. Llevamos 10 días sin saber nada. No sabemos si Valeria está viva o está muerta. No tenemos claridad de qué pasó después de que desapareció de las cámaras del colegio.

La familia asegura que la incertidumbre los consume cada día y que la falta de respuestas agrava el sufrimiento.

Valeria Afanador necesita cuidados especiales por padecer síndrome de Down

Manuel también describió la condición de su hija, recordando que Valeria necesita cuidados especiales pese a no requerir medicamentos:

Ella es una niña muy vulnerable. No habla claramente, no se expresa con fluidez, no puede explicar si algo le duele. Eso nos tiene destrozados. Requiere mucha atención en su alimentación y en su cuidado diario.

Paralelamente, el padre confesó que, a pesar de la fortaleza que intenta mostrar, el dolor lo afecta profundamente:

La gente en redes lo destruye a uno porque no me ven llorando en televisión, pero claro que lloro todos los días, lo hago en silencio, en mi casa. Tengo otros tres hijos que son mis pilares y creen que soy el héroe que va a rescatar a Valeria. Así me toque sacar fuerzas de donde no las tenga, lo voy a seguir haciendo por mi familia y por mis hijos.

Desgarrador mensaje que le envía el padre de Valeria a su pequeña

En medio de la entrevista, Manuel envió un emotivo mensaje a su hija desaparecida:

Mi Vale hermosa, mi princesa, te estoy buscando, te voy a encontrar. Vamos a abrazarnos, a jugar con tus hermanitos, a comernos un helado de vainilla con masmelos, como tanto te gustan. Tú vas a seguir siendo esa energía hermosa que recargas a cualquiera con un abrazo. Yo te voy a buscar y te voy a encontrar.