CANAL RCN
Colombia Video

¿Cuánto cuesta el proceso de paz con las disidencias de alias Calarcá?

Hasta el momento se han realizado siete ciclos de negociación. Sin embargo, los avances han sido limitados.

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
09:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En menos de dos años, el proceso de paz con las disidencias de las FARC lideradas por alias Calarcá ha tenido un costo superior a los 30.299 millones de pesos, según documentos entregados a Noticias RCN por la Consejería de Paz.

“He sido una víctima”: Wilmar Mejía, del DNI, se defendió de supuestos vínculos con ‘Calarcá’
RELACIONADO

“He sido una víctima”: Wilmar Mejía, del DNI, se defendió de supuestos vínculos con ‘Calarcá’

Las negociaciones comenzaron el 13 de octubre de 2023 y, pese a los cuestionamientos sobre su efectividad, el Gobierno Nacional insiste en mantenerlas activas.

Alias Calarcá, disidencia señalada de participar en el asesinato de 13 policías en Amalfi, Antioquia, continúa siendo uno de los negociadores de este grupo, lo que ha generado críticas sobre la legitimidad del proceso.

Solicitan hojas de vida y antecedentes en caso que involucra al general Huertas y Wilmar Mejía
RELACIONADO

Solicitan hojas de vida y antecedentes en caso que involucra al general Huertas y Wilmar Mejía

Inversión millonaria con pocos avances

Hasta el momento se han realizado siete ciclos de negociación, el más reciente en Campo Hermoso, San Vicente del Caguán, liderado por el propio Calarcá Córdoba. Sin embargo, los avances han sido limitados.

La inversión se divide entre la mesa de negociación y el mecanismo de monitoreo. Entre los rubros más altos figuran los honorarios, que alcanzan casi 5.500 millones de pesos, las medidas de protección para negociadores del gobierno y de las disidencias, que suman 5.967 millones, y los gastos en tiquetes y transporte aéreo, que superan los 6.600 millones.

“La paz total ha sido un desastre desde el principio”: expresidente Juan Manuel Santos cuestiona política de Petro
RELACIONADO

“La paz total ha sido un desastre desde el principio”: expresidente Juan Manuel Santos cuestiona política de Petro

Comparaciones y cuestionamientos

Este proceso es el segundo con mayor inversión después de las negociaciones con el ELN y se acerca a los 39.000 millones de pesos que el presidente Gustavo Petro prometió para la construcción de la Universidad del Tarra, en el Catatumbo, en 2022.

Según la Consejería de Paz, el gobierno cuenta con 11 representantes en la mesa, mientras que alias Calarcá participa acompañado por 40 guerrilleros, todos con órdenes de captura suspendidas.

“Son falsos”: presidente Petro reaccionó a la presunta vinculación de funcionarios de inteligencia con ‘Calarcá’
RELACIONADO

“Son falsos”: presidente Petro reaccionó a la presunta vinculación de funcionarios de inteligencia con ‘Calarcá’

En total, desde el inicio de la política de “paz total”, el Estado ha invertido 84.816 millones de pesos en los nueve procesos activos. Críticos advierten que, más que el monto, el problema radica en que los recursos se estarían destinando “en lo que no es y de la forma incorrecta”, mientras la violencia en los territorios persiste.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

Fiscalía investiga al Brigadier Huertas por información de disidencias de las Farc

Gobierno Nacional

“He sido una víctima”: Wilmar Mejía, del DNI, se defendió de supuestos vínculos con ‘Calarcá’

Disidencias de las Farc

Solicitan hojas de vida y antecedentes en caso que involucra al general Huertas y Wilmar Mejía

Otras Noticias

Redes sociales

La Segura revela imágenes inéditas después de su cirugía estética: ¿resultado inesperado?

La creadora de contenido rompió el silencio y reveló detalles inéditos de su recuperación.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 24 de noviembre

Resultados del Super Astro Luna del 24 de noviembre de 2025: revisa aquí el número y el signo ganador del último sorteo y verifica si eres uno de los afortunados.

Automovilismo

Murió un piloto durante presentación del Hot Wheels Epic Show en Brasil: tragedia en show de acrobacias

Donald Trump

Trump planea una llamada con Nicolás Maduro, según Axios

Alimentos

¡Cuidado con lo que come! Estos alimentos pueden irritar su colon