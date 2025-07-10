Campaña busca incentivar la recolección adecuada de excretas generadas por mascotas en Bogotá

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal creó una campaña de cultura ciudadana en materia de convivencia responsable interespecie con el objetivo de incentivar la adecuada recolección de excretas por parte de los tenedores de las mascotas.

Esto a raíz de la problemática que se presenta constantemente ante la presencia de excrementos en el espacio público de la ciudad.

Campaña de tenencia responsable de mascotas en Bogotá

Según Ana María Hinestrosa, subdirectora de cultura ciudadana y gestión del conocimiento del IDPYBA, una de las problemáticas más grandes que se han identificado corresponde a la falta de recolección adecuada, por parte de los tenedores de mascotas, de las excretas de sus animales.

De esta manera, se ha hecho un llamado de conciencia ya que varios de los espacios de la ciudad se han convertido en zonas interespecie, quiere decir que en estas zonas conviven humanos y algunos animales como perros y gatos.

“Para evitar estos problemas de convivencia es importante que nosotros cumplamos los deberes que tenemos como tenedores responsables. Uno de ellos son la recolección de las excretas ya que el problema no es que los animales hagan sus necesidades, sino que nosotros no nos hagamos cargo de lo que nos corresponde”, manifestó Hinestrosa.

¿Cómo recoger las excretas de los animales en Bogotá?

Son varias las dudas con respecto a la recolección adecuada de las excretas de las mascotas en la calle, pues actualmente hay gran variedad de técnicas e implementos para cumplir con esta tarea.

Según Hinestrosa, hay diferentes formas de llevar a cabo esta tarea. Una de ellas es la iniciativa ciudadana, denominada como “pacas cacas”, un sistema de compostaje comunitario para procesar residuos orgánicos al transformarlos en fertilizante.

Estos espacios se encuentran en algunos parques de la capital por lo que también cuentan con palas para facilitar el procedimiento.

Otros de los métodos corresponden a la recolección de las excretas por medio de bolsas orgánicas para evitar los plásticos de un solo uso.