Confirman la fecha en la que abrirán parcialmente un carril de la vía al Llano

Al cumplirse un mes de del cierre total de la vía al Llano, tras el grave deslizamiento de una montaña que sepultó la doble calzada, el Ministerio de Transporte anunció la fecha en la que se habilitará uno de los carriles de esta carretera que comunica Bogotá con Villavicencio.

De acuerdo con el Gobierno Nacional, a través de un comunicado, se confirmó que “en mes y medio abren un carril en el kilómetro 18 de la vía al Llano (…) priorizando caminos comunitarios en Chipaque, Une y Cáqueza”.

Actualmente, los equipos de la ANI y el Invías adelantan obras de estabilización y remoción de material con el propósito de restablecer cuanto antes al menos un carril de tránsito en sentido Bogotá–Villavicencio, garantizando condiciones seguras para los trabajadores y los usuarios.

RELACIONADO Así quedaron las tarifas de los peajes y el costo total del viaje para cada categoría tras la reducción en la vía al Llano

Habilitarán un carril de la vía al Llano en noviembre

La emergencia presentada en el kilómetro 18, uno de los puntos más críticos del corredor, podría comenzar a solucionarse para la tercera semana del mes de noviembre, aproximadamente.

“Estamos en terreno cada semana, verificando avances y acompañando a las comunidades. Nuestro objetivo es claro: habilitar la vía antes de dos meses y mantener conectada la región del Llano con el centro del país”, indicó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

Asimismo, “el Ministerio de Transporte mantendrá recorridos semanales en terreno, con presencia de la ANI y el Invías, para monitorear los avances y reforzar la articulación con autoridades locales”.

La inversión estimada para habilitar la vía al Llano

El documento señala que, en un mes de trabajos en la zona, “en total, se validaron 76 postulaciones provenientes de las comunidades rurales, de las cuales 28 fueron priorizadas para ejecución en 2026, con una inversión estimada de $18.200 millones”.

“Vamos a meterle acelerador a estos caminos con participación directa de las comunidades y de los veedores de la vía al Llano. Ellos son nuestros aliados para garantizar transparencia y que cada peso llegue donde más se necesita”, explicó la ministra.

Explicó que semanalmente se entregarán reportes sobre los avances en la vía al Llano, con el fin de mantener informadas a las comunidades y al país sobre las acciones del Gobierno para restablecer la conectividad de este corredor estratégico.