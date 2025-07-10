Sujeto asesinó a su expareja en Barranquilla: le disparó siete veces

Siguen presentándose casos de violencia contra la mujer en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico.

Nuevo feminicidio en Barranquilla: sujeto disparó siete veces contra su expareja

Según cifras, en lo que va del año 2025, 49 mujeres han sido asesinadas, de las cuales solo 9 casos han sido tipificados como feminicidios por las autoridades locales.

El hecho más reciente que ha conmocionado a la comunidad es el de Kelly Johanna, una mujer de 34 años que fue brutalmente asesinada al llegar a su conjunto residencial en el sur de la ciudad.

Según los reportes, un hombre le disparó en siete oportunidades, dejándola sin signos vitales en el acto.

Las autoridades informaron que el presunto asesino se entregó poco después y de forma voluntaria en la estación de policía del barrio El Bosque y fue identificado como el excompañero sentimental de la víctima, quien aparentemente actuó por celos tras el fin de su relación hace aproximadamente un mes.

El comandante de la Policía de Barranquilla, el general Urrego, se refirió a los hechos y explicó que, al parecer, todo se trató de un acto de celos. Esto, puesto que el excompañero sentimental de la víctima no aceptó el fin de la relación.

Hombre atacó y asesinó a su expareja sentimental en Barranquilla

“Todo esto se debió al parecer a una situación de celos. La relación había terminado aproximadamente hacía un mes, esa persona ya tenía otra pareja, estaba con otra persona y pues esto no fue aceptado por su expareja que, en un acto, digo yo, de locura, atentó contra ella”, detalló el general Edwin Urrego.

Este trágico incidente eleva a 11 los casos de feminicidio registrados en Barranquilla durante el 2025, igualando la cifra total del año anterior.