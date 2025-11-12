Este es el significado de la señal de PR en carretera: muchos conductores no lo tienen claro

La seguridad vial es un pilar fundamental para la convivencia y el desarrollo en cualquier país, y en Colombia, las señales de tránsito son de alta importancia, pues dictan el orden y la prevención en cada kilómetro de vía.

Las señales, clasificadas en reglamentarias (que indican prohibiciones, restricciones y obligaciones), preventivas (que advierten sobre peligros) e informativas (que guían y orientan), son herramientas esenciales para la reducción de la alta accidentalidad.

Dentro de la categoría de señales informativas, existe una placa de carácter crucial, especialmente en las extensas carreteras intermunicipales: la señal PR.

¿Cuál es el significado de la señal PR en Colombia?

Este acrónimo significa Punto de Referencia y su importancia radica en que soluciona uno de los mayores problemas de ubicación en zonas rurales o de poco tráfico.

La señal PR es una placa que contiene dos datos clave: un número vertical que indica el kilómetro exacto donde el usuario se encuentra, y un número horizontal que identifica la ruta nacional y el tramo específico de la carretera.

A diferencia de las ciudades donde se cuenta con direcciones y nomenclatura urbana, en las carreteras nacionales no existen puntos de referencia claros. En caso de una emergencia, como una avería mecánica, un derrumbe o un accidente de tránsito, la señal PR se convierte en un salvavidas.

Al proporcionar a los servicios de emergencia (policía, ambulancia o aseguradoras) el número del PR más cercano, la localización es precisa y la respuesta puede ser rápida, lo cual es vital cuando el tiempo es un factor determinante para salvar una vida.

Además de las emergencias, es útil para reportar incidentes en la vía o para que los conductores puedan planificar mejor sus recorridos. Aunque se trata de una señal informativa (su omisión no genera multa), su valor en la logística y seguridad vial de Colombia es incalculable.