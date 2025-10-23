CANAL RCN
Alcalde de La Calera confirmó que se apeló el fallo que exonera del pago del peaje a los residentes

Alcalde de la Calera reveló que interpusieron recurso de apelación que libera del peaje a los habitantes de este municipio.

Foto: INVIAS

octubre 23 de 2025
11:09 a. m.
Una reciente decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha generado un intenso debate en La Calera. El fallo, que ordena la exoneración del pago del peaje Los Patios para los residentes del municipio, fue recibido con cautela por el alcalde Juan Carlos Hernández, quien confirmó que la Perimetral de Oriente y la ANI ya apelaron y pidieron aclaración.

La orden de exonerar a los residentes del pago del peaje Los Patios se deriva de una acción popular interpuesta hace casi nueve años por ciudadanos que reclamaban el alto costo del peaje para quienes usan la vía con frecuencia. El Tribunal estimó que el cobro imponía una carga económica excesiva sobre la población local, motivo por el cual concedió la medida en primera instancia.

Alcalde de La Calera pidió aclarar los alcances del fallo judicial con respecto al peaje

El alcalde Juan Carlos Hernández habló con LA FM y explicó que el fallo no es definitivo y que su administración, junto con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria Perimetral de Oriente de Bogotá S.A.S., presentó un recurso de apelación y una solicitud de aclaración ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

De acuerdo con el mandatario, la acción popular surgió del desconocimiento de un acuerdo previo que otorgaba a los residentes de La Calera un descuento del 50% en el pago del peaje mientras estuvo vigente la concesión anterior, beneficio que fue retirado cuando la actual operadora asumió la administración del corredor vial.

Durante muchos años existió ese descuento, pero cuando empezó la Perimetral de Oriente se desconoció ese beneficio y eso motivó la acción judicial, mencionó.

Alcalde de La Calera se pronunció sobre el peaje del municipio

El alcalde recordó que, actualmente, los residentes de La Calera ya cuentan con un descuento del 50 % en el peaje de Pacho, beneficio restablecido por el Gobierno Nacional en 2022, en donde los ciudadanos cuentan con una calcomanía que acredita su residencia.

Hay personas que pagan el peaje y solo usan la vía por unos pocos cientos de metros. No se compensa el valor frente al recorrido real, por eso la comunidad siempre ha pedido un cobro más justo, afirmó.

Mientras se resuelve la apelación, Hernández mencionó que el municipio respetará el curso judicial y acatará la decisión final que adopten las instancias judiciales superiores.

