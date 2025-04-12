CANAL RCN
Colombia

Motociclista falleció en accidente con Ferrari en la vía La Calera - Sopó

Autoridades se presentaron para atender la emergencia y restablecer el flujo vehicular en este punto de acceso a la capital colombiana.

Foto: Cortesía
Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
02:38 p. m.
El jueves (4 de diciembre), en horas de la mañana, el tráfico se paralizó en la vía La Calera – Salitre – Sopó, a la altura de Márquez, por un accidente fatal, que involucra a un Ferrari y, por lo menos, a una motocicleta.

Según versiones preliminares, el vehículo, que en el mercado colombiano alcanza los 1.500 millones de pesos, habría invadido el carril contrario y chocó de frente con algunas motos e, incluso, llega a hablarse de una bicicleta.

Se trataría de un Ferrari 488 GTB – Spider, de motor V8 biturbo y 670 caballos de fuerza, que va de los cero a 100 kilómetros en tres segundos y alcanza velocidades máximas de 330 kilómetros por hora.

Autoridades se presentaron en la zona:

El accidente requirió de la presencia inmediata de las autoridades. Al llegar, realizaron el levantamiento de un cuerpo que quedó al lado de la carretera.

Y, tras revisar el estado de salud de los involucrados, iniciaron labores para restablecer el tránsito en este punto de acceso a la capital del país.

Es materia de investigación lo ocurrido durante el siniestro y qué pudo haberlo provocado.

Accidentes con fatalidad en Bogotá, casi siempre involucran a un motociclista:

De acuerdo con el Anuario de Siniestralidad Vial de Bogotá 2024, presentado a inicios del 2025 por la Secretaría de Movilidad, “el 47,3 %” de los 556 fallecidos en accidentes de tránsito en la ciudad, “fueron motociclistas, en su mayoría, hombres entre 20 y 34 años que perdieron su vida, principalmente, por choques con objetos fijos o con transporte de carga”.

La mayor parte de estos siniestros se registraron los días viernes y sábado, en horas de la noche, con principal incidencia en las localidades de Kennedy, Engativá y Suba, según el anuario, desarrollado por la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial (BIGRS) y Vital Strategies.

