Bogotá tendrá un Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación para fortalecer sus empresas

Para proyectar y asegurar el futuro de sus empresarios, Bogotá inició la construcción de un Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTIB), e su cumpleaños número 487.

Así lo dio a conocer el alcalde Carlos Fernando Galán, a primera hora del miércoles, 6 de agosto: “Arrancamos el cumpleaños de Bogotá con un anuncio muy importante, una demostración de que tenemos que unirnos y trabajar juntos como ciudad para generar resultados. El Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá región (CTIB) es una demostración de que el trabajo conjunto puede producir un efecto multiplicador para la ciudad”.

¿Cuánto se invirtió en el Proyecto del CTIB?

El proyecto tendrá una inversión de 535.000 millones de pesos y tomará la forma de un edificio de 23 pisos con dos sótanos, terraza, laboratorios y áreas de servicio especializadas en la interacción con las empresas bogotanas.

De la iniciativa participaron “el Gobierno distrital, la Cámara de Comercio, Corferias, Compensar, Cafam y el Sena para articular lo que Bogotá ya tiene: un ecosistema de innovación, pero de manera efectiva”.

El distrito aportó 85.000 millones; el Sena, otros 76.000; las cajas de compensación, 63.000; Corferias, 57.000, y la Cámara de Comercio de Bogotá, los otros 254.000 millones, que se necesitan para el proyecto.

¿Qué pretende el distrito con su construcción?

“Nuestra meta es que Bogotá pase a ser el ecosistema emprendedor más importante de Latinoamérica. Es la apuesta. Hoy estamos detrás de São Paulo y de Ciudad de México, pero con esta apuesta vamos a dar un salto y liderar en Latinoamérica”, precisó el alcalde Galán.

Y es que, según dijo, el CTIB “será el espacio para que los emprendimientos y las MiPymes, que son el 95% del tejido empresarial en la ciudad, accedan a servicios de fortalecimiento que les permitan transformarse, modernizarse y acceder a tecnología e innovación para aumentar su productividad y su competitividad”.

Declaraciones que fueron respaldadas por el presidente de la Cámara de Comercio, Ovidio Claros, durante el anuncio del proyecto: “El CTIB es una inversión público-privada que no solo transforma una zona estratégica de la ciudad, sino que impulsa la productividad, la innovación y la competitividad empresarial. Durante su construcción se generarán más de 13.600 empleos y, una vez en operación, se convertirá en el ecosistema más importante de Bogotá-Región para emprendedores, MiPymes y empresas que apuestan por el conocimiento como motor de desarrollo”.