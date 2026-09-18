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Ordenan investigar la Universidad de La Guajira por presuntas irregularidades

La orden se dio a conocer luego de que se conociera información sobre presuntas irregularidades. Será el Ministerio de Educación quien adelante las acciones indagatorias.

Foto: Presidencia

Noticias RCN

septiembre 18 de 2026
10:27 a. m.
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Este 17 de septiembre el presidente Abelardo de la Espriella emitió una orden para investigar a la Universidad de La Guajira. El mandatario pidió que se indagaran los manejos administrativos de la institución educativa bajo el liderazgo del rector Carlos Arturo Robles Julio y sus actuaciones frente a lo expuesto.

Presidente pide investigar Universidad de La Guajira

La orden se dio a conocer durante el desarrollo de la agenda presidencial en Riohacha y luego de que se conociera información sobre presuntas irregularidades. Será el Ministerio de Educación quien adelante las acciones indagatorias.

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“He dado instrucción a la ministra de Educación para que se abra la investigación que sea necesaria en cuanto a los manejos que se han dado en la Universidad de La Guajira”, afirmó De La Espriella.

En su declaración, De la Espriella aseguró que los datos suministrados fueron compartidos también a la Fiscalía General de la Nación.

La investigación deberá centrarse en confirmar si existieron o no anormalidades para a su vez, determinar quiénes estarían detrás de las mismas. “Yo respeto la autonomía universitaria, pero autonomía no significa ausencia de controles ni inmunidad frente a la ley”, sostuvo el presidente.

De La Espriella también afirmó que los recursos públicos destinados a la educación deben administrarse con transparencia y estar dirigidos al beneficio de los estudiantes.

Hasta el momento, el Gobierno no ha detallado públicamente cuáles son las presuntas irregularidades que serán objeto de investigación. El rector Carlos Arturo Robles tampoco se había pronunciado sobre el anuncio en los reportes consultados.

Adicionalmente, el presidente confirmó además que Maritza León Vanegas será la nueva delegada del Gobierno Nacional ante la Universidad de La Guajira.

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“Nuestra nueva delegada en la Universidad será una hija de esta tierra, la señora Maritza León Vanegas”, manifestó el mandatario durante su intervención en Riohacha.

La delegada representará al Gobierno Nacional en el Consejo Superior de la institución, órgano encargado de decisiones fundamentales de la universidad.

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