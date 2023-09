Cancillería ratifica decisión de declarar desierta licitación de pasaportes: ¿qué viene ahora?

En una nueva audiencia, el canciller Álvaro Leyva dejó en firme la decisión de declarar desierta la licitación para adjudicar el contrato de elaboración de pasaportes.

El funcionario resolvió el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la temporal pasaportes 2023 y reiteró sus competencias para tomar esa decisión. Sobre este fallo no procede ningún recurso.

Cancillería deja en firme su decisión de declarar desierta licitación de pasaportes

La decisión de la Cancillería tiene serias consecuencias porque faltan menos de dos semanas para que finalice la prórroga del contrato actual e inicie de cero un nuevo proceso. Actualmente, los pasaportes que se expiden cumplen los más altos estándares exigidos por autoridades internacionales; sin embargo, podría estar en riesgo la impresión de por los menos 210.000 nuevos documentos.

Las consecuencias de que el contrato actual finalice el 2 de octubre son amplias si se tiene en cuenta que los nuevos proponentes deben ofrecer altos estándares que hoy permiten que a los colombianos no se les exija visa en los países de la comunidad Schengen.

Este beneficio está estrictamente ligado a las condiciones técnicas especiales que cumplen los documentos que identifican a los connacionales en el exterior. Estas normas son, por ejemplo, papel de seguridad, materiales específicos y un chip que está incorporando y que contiene la información que exigen en esos países.

Con el asomo de la época de receso y vacaciones, se estima que para esta fecha se impriman entre 195.000 y 210.000 pasaportes.

¿Por qué se declaró desierta la licitación de pasaportes en Colombia?

Thomas Greg & Sons, TGS, es la empresa que ha estado a cargo del suministro de pasaportes en el país hace 17 años. En 14 de ellos ha sido el único oferente. Hace varios años otras empresas que participaban del proceso levantaron una denuncia porque consideraban que el pliego de condiciones estaba hecho a la medida de TGS.

Esto entró en revisión de la Cancillería e incluso el presidente Gustavo Petro intervino pidiendo que hubiese más de un oferente. Sin embargo, una vez más, la única empresa que cumplió las condiciones fue TGS, por lo que se esperaba que le adjudicaran el millonario contrato.

Por decisión de Leyva y tras una verificación de las alertas recibidas, esto no ocurrió. Ahora, preocupa que se garantice la expedición de este importante documento para salir del país. Se espera que inicie desde cero una nueva licitación, y aunque TGS no está inhabilitado, la empresa le respondió a este portal que aún no han conocen si participarán.