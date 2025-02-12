CANAL RCN
Colombia

Cancillería rechazó las amenazas hechas por Trump sobre un eventual ataque a Colombia

El Ministerio de relaciones Exteriores se refirió a las recientes declaraciones de Trump sobre un posible ataque a Colombia en su arremetida contra las drogas.

Foto: archivo Noticias RCN

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
08:31 p. m.
A través de un comunicado, la Cancillería colombiana se pronunció sobre las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de un posible ataque a Colombia o a "cualquier país" que produzca y trafique drogas a su país.

El Ministerio aseguró que Colombia tiene un compromiso "indeclinable" en la lucha contra el narcotráfico, por lo que reiteró la necesidad de buscar soluciones a las tensiones que existen al rededor de la fiscalización internacional de drogas y otros temas como el respeto a los derechos humanos, la salud pública, el medioambiente, las cuestiones de género y la protección de comunidades vulnerables.

Además, la entidad hizo un llamado a la unidad de la región para proteger la soberanía de los países latinoamericanos y caribeños de cualquier agresión externa.

Hacemos un llamado urgente a la fraternidad entre América Latina y el Caribe para que como pueblos hermanos latinoamericanos prevalezca la unión ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía.

La amenaza de Trump a Colombia

Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca este 2 de diciembre, el presidente Donald Trump envió un fuerte mensaje sobre su lucha contra el tráfico de drogas.

Aseguró que cualquier país que produzca y venda drogas a Estados Unidos "está sujeto a ataques", luego de referirse a la producción de cocaína en Colombia.

He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína y luego nos la venden (...) Cualquiera que haga eso y lo venda a nuestro país está sujeto a ataques.

