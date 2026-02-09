Defensora del Pueblo hizo una grave radiografía sobre reclutamiento de menores: cifras alarman

La Defensoría del Pueblo reportó una cifra alarmante: en 2025, hubo 257 casos de reclutamiento de menores por parte de grupos armados, lo que equivale a 21 víctimas cada día. El 62% correspondió a niños y el 38% a niñas, siendo Cauca el departamento con mayores números.

El subregistro es mucho más grande y la situación es peor que la mostrada por los reportes. Uno de los datos más preocupantes es que el 44% de los casos estuvo asociado al reclutamiento a través de plataformas digitales.

¿Debe haber regulación de plataformas digitales?

De la mano con este asunto y en aras de dar con soluciones, Marín explicó: “Nosotros hemos tenido mesas de trabajo con ellos para pedirles una regulación. Ha habido jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero sin esta no habrá una verdadera prevención”.

La defensora alertó sobre tres fenómenos críticos: el aumento del subregistro, el temor a reportar casos y la naturalización o normalización.

En cuanto al perfil de las víctimas, aproximadamente el 58% corresponde a menores de edad de pertenencia étnica, principalmente indígenas y afrodescendientes. “El 38% son niñas y adolescentes mujeres, pues vamos a llegar a la paridad en el reclutamiento. No es la paridad que nosotros estamos buscando”, declaró la defensora.

Cauca, el departamento más afectado

Aparte del reclutamiento, los jóvenes enfrentan riesgo mortal. Durante los bombardeos acontecidos recientemente en el Catatumbo, uno de los fallecidos era menor de edad. De igual forma, en la masacre de Guaviare, cuatro de las víctimas también lo eran.

En comparación con 2024, el informe pasó de 624 a 651 casos. A nivel detallado, el autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias fue el de mayores reportes, concretamente un 42%.

Le siguieron otras disidencias sin especificar (29%), grupos no identificados (15%), ELN (5%), Clan del Golfo (3%), Segunda Marquetalia (3%), crimen organizado (1%), Estado Mayor de los Bloques y Frentes (1%) y Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano (1%).