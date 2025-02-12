Presidente Petro responde a amenaza de Trump sobre posibles "ataques" a Colombia por producir cocaína

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter) el presidente de la República, Gustavo Petro, extendió una invitación a su homólogo en Washington, Donald Trump, para visitar el país y ver de cerca las operaciones con las que laboratorios de tratamiento de coca son destruidos, en respuesta a la amenaza del mandatario estadounidense sobre posibles “ataques” contra cualquier país, entre ellos Colombia, que produzca cocaína y la envíe a los Estados Unidos:

“Venga, señor Trump, a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU. Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño cómo se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar”.

Sin embargo, el tono fue cambiando a medida que se acercaba a la idea de posibles ataques en territorio colombiano: “Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas. Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, ese es Colombia”.

¿Qué dijo Trump sobre Colombia y por qué encendió una alarma en el país?

En rueda de prensa, desde la Oficina Oval, el presidente Trump volvió a referirse a los posibles ataques en tierra contra cárteles del narcotráfico en Venezuela. Una advertencia que ha venido tomando fuerza las últimas semanas:

"En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto".

Y encendió una alarma en el sur del continente al indicar que, cualquier país que fabrique cocaína y la envíe a los Estados Unidos podría enfrentarse a ataques en su territorio:

"He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína y luego nos la venden (...) Cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques".

Esta sería la segunda fase de su ofensiva contra el narcotráfico en la región, que inició con el despliegue de tropas en aguas del Caribe sur, en septiembre del 2025. Sin embargo, es algo que, de momento, solo se ha puesto sobre la mesa.