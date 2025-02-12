CANAL RCN
Colombia

Presidente Petro responde a amenaza de Trump sobre posibles "ataques" a Colombia por producir cocaína

En rueda de prensa, el republicano comentó a periodistas en la Oficina Oval: "He oído que Colombia produce cocaína (…) Cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques".

Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP
Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
03:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter) el presidente de la República, Gustavo Petro, extendió una invitación a su homólogo en Washington, Donald Trump, para visitar el país y ver de cerca las operaciones con las que laboratorios de tratamiento de coca son destruidos, en respuesta a la amenaza del mandatario estadounidense sobre posibles “ataques” contra cualquier país, entre ellos Colombia, que produzca cocaína y la envíe a los Estados Unidos:

“Venga, señor Trump, a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU. Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño cómo se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar”.

¿Qué dijo el presidente Trump sobre la charla telefónica que tuvo con Maduro?
RELACIONADO

¿Qué dijo el presidente Trump sobre la charla telefónica que tuvo con Maduro?

Sin embargo, el tono fue cambiando a medida que se acercaba a la idea de posibles ataques en territorio colombiano: “Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas. Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, ese es Colombia”.

¿Qué dijo Trump sobre Colombia y por qué encendió una alarma en el país?

En rueda de prensa, desde la Oficina Oval, el presidente Trump volvió a referirse a los posibles ataques en tierra contra cárteles del narcotráfico en Venezuela. Una advertencia que ha venido tomando fuerza las últimas semanas:

"En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto".

¿Amenaza para Colombia? Trump dijo que cualquier país que trafique droga "está sujeto a ataques"
RELACIONADO

¿Amenaza para Colombia? Trump dijo que cualquier país que trafique droga "está sujeto a ataques"

Y encendió una alarma en el sur del continente al indicar que, cualquier país que fabrique cocaína y la envíe a los Estados Unidos podría enfrentarse a ataques en su territorio:

"He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína y luego nos la venden (...) Cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques".

Esta sería la segunda fase de su ofensiva contra el narcotráfico en la región, que inició con el despliegue de tropas en aguas del Caribe sur, en septiembre del 2025. Sin embargo, es algo que, de momento, solo se ha puesto sobre la mesa.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Bogotá alista resolución para ampliar el horario de rumba: ¿Hasta qué hora irá?

Ministerio del Interior

Gobierno radicó proyecto que castigaría con cárcel el porte y fabricación de fentanilo

Ejército Nacional

La misteriosa pista en el feminicidio de una teniente a manos de un capitán: abogado la reveló

Otras Noticias

Wílmar Roldán

Wilmar Roldán causó polémica con su respuesta al ser comparado con Óscar Julián Ruiz

Wilmar Roldán fue tendencia en redes sociales luego de su respuesta tras ser comparado con Óscar Julián Ruiz.

Artistas

María Esther Panesso hace historia en el Salón de Otoño de París

La artista colombiana María Esther Panesso Mercado, acaba de alcanzar un hito histórico al convertirse en la tercera colombiana en exponer en los 122 años del prestigioso Salón de Otoño de París.

Dólar

Dólar tuvo importante remonte en Colombia: así cerró su valor HOY 2 de diciembre

Estados Unidos

Venezuela reabrió su espacio aéreo para vuelos de deportación desde EE. UU.

Alimentos

Siete usos desconocidos del vinagre que podría estar aplicando sin darse cuenta