CANAL RCN
Internacional Video

¿Amenaza para Colombia? Trump dijo que cualquier país que trafique droga "está sujeto a ataques"

El presidente Donald Trump se refirió al tema de la cocaína procedente de Colombia y dijo que cualquier país que trafique a Estados Unidos puede ser atacado.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
02:30 p. m.
Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump envió un fuerte mensaje sobre su lucha contra el tráfico de drogas.

Aseguró que cualquier país que produzca y venda drogas a Estados Unidos "está sujeto a ataques", luego de referirse a la producción de cocaína en Colombia.

He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína y luego nos la venden (...) Cualquiera que haga eso y lo venda a nuestro país está sujeto a ataques.

La advertencia de Trump llega en medio de los ataques a lanchas en el Pacífico y el Caribe que, según su gobierno, transportan drogas hacia Norteamérica.

En medio de la rueda de prensa, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, también aseguró que Estados Unidos "apenas ha comenzado" los ataques contra las organizaciones que ha denominado como "narcoterroristas", y añadió que la pausa de las últimas semanas se debe a que "es difícil encontrar barcos para atacar ahora mismo".

Apenas hemos comenzado a atacar barcos narcotraficantes y a arrojar a los narcoterroristas al fondo del océano.

Trump, por su parte, afirmó que la entrada de drogas por mar a Estados Unidos ha disminuido un 91%.

Hasta ahora, el gobierno colombiano no se ha pronunciado frente a la amenaza hecha por el presidente estadounidense, quien ha sido reiterativo en denominar a Colombia como una "fábrica de drogas".

La polémica por ataques en el Caribe y el Pacífico

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo ante los medios estadounidenses que tanto el presidente Trump como el secretario Hegseth han sido claros con que los grupos designados como narcoterroristas están sujetos a ataques letales.

Además, defendió el accionar del almirante Bradley, encargado por Hegseth para llevar a cabo los bombardeos en los océanos desde el pasado 2 de septiembre.

Sobre la polémica por el segundo ataque perpetrado contra una lancha en la que habían quedado sobrevivientes en aguas internacionales del Caribe, Leavitt indicó que fue "en defensa propia para proteger a los estadounidenses".

Ante la insistencia de los periodistas, Leavitt insistió en que la orden de atacar por segunda vez había sido dada por el almirante Bradley valiéndose de "sus facultades para hacerlo".

Por su lado, Hegseth añadió que él y toda la administración Trump respaldan las decisiones de sus comandantes en medio de estos operativos.

