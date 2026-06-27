Cancillería confirma cuántos ciudadanos colombianos han muerto por doblete sísmico en Venezuela

El sábado, 27 de junio, tras 72 horas de labores de búsqueda y rescate en Venezuela por el doblete sísmico que golpeó la costa norte del país, la ONU actualizó la cifra de víctimas fatales a 1.430 personas.

Entre ellas, según un recuento realizado por la agencia de noticias francesa AFP, habría 28 portugueses, siete españoles, siete chinos, dos brasileños, un chileno, un uruguayo y un ítalovenezolano.

Pero también ciudadanos de origen colombiano fallecieron en medio de la tragedia generada por dos sismos de magnitud 7,1 y 7,5, que ocurrieron la tarde del miércoles, 24 de junio, con 39 segundos de diferencia.

¿Cuántos ciudadanos colombianos han muerto en la tragedia generada por el doblete sísmico en Venezuela?

El sábado, 27 de junio, “la Cancillería informó que, de acuerdo con un reporte preliminar, 24 ciudadanos colombianos habrían fallecido como consecuencia del sismo. La cifra continúa en proceso de verificación, en coordinación con las autoridades venezolanas”.

Mientras, continúan las operaciones de búsqueda en ciudades como Caracas y La Guaira, donde varios edificios colapsaron. Precisamente, en la capital del estado de La Guaira (Vargas) las autoridades guardan la esperanza de encontrar a la colombiana Maira Mercedes Carvajal Betancourt, de 45 años.

Su hijo, el pequeño Mateo Alejandro, de siete años, fue el único menor de edad que sobrevivió entre los escombros al colapso del edificio en el que se encontraba su vivienda familiar.

Colombianos han sido repatriados en los aviones de la Fuerza Aeroespacial:

En los mismos aviones en los que llegó a Caracas el USAR COL-1, han regresado al país connacionales atrapados en Venezuela tras la tragedia, que obligó a cancelar los vuelos comerciales durante unos días.

La Cancillería informó que, “como parte de la operación humanitaria, 47 ciudadanos colombianos, entre ellos 19 niños deportistas, fueron repatriados en los mismos aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que transportaron al equipo USAR COL-1 hacia Venezuela”.

El USAR COL-1, con sus 63 rescatistas y cuatro binomios caninos, se encuentra apoyando las labores de búsqueda y rescate en el estado de La Guaira, al que fue asignado por las autoridades venezolanas.

Es probable que, en los próximos días, la Sala de Crisis Nacional envíe un hospital de campaña y personal médico al país caribeño en respuesta a las necesidades del pueblo venezolano que, entre el miércoles y el sábado, ha enfrentado cerca de 430 réplicas.