Cancillería confirmó la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, colombianas detenidas en Israel

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este martes la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, las colombianas que viajaban en la embarcación HIO de la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza.

Colombianas deportadas: una vuelve al país, otra sigue en Medio Oriente

Según Cancillería, ambas se encuentran acompañadas por el cónsul Carlos Enrique Piñeros en Israel, donde se les practicarán chequeos médicos antes de desplazarse a las ciudades de origen.

“De acuerdo a la comunicación telefónica que sostuvo la ministra de Relaciones Exteriores con Manuela Bedoya, se confirmó que una de ellas regresará al país con apoyo del Fondo Especial para las Migraciones, mientras que la otra permanecerá en Jordania, donde reside actualmente”, indicó Cancillería.

400 activistas fueron detenidos por Israel

El primero de octubre, la Armada de Israel detuvo a 400 activistas que se desplazaban en 45 embarcaciones con ayuda humanitaria, en las que se encontraban las connacionales.

Entre los detenidos en la Flotilla Global Sumud se desplazaban figuras públicas como Greta Thunberg, un nieto de Nelson Mandela, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, y decenas de activistas latinoamericanos y europeos. Las condiciones de detención fueron denunciadas por varios gobiernos y organizaciones de derechos humanos, que alegan malos tratos y violaciones del derecho internacional.

“La Cancillería reafirma su compromiso de proteger los derechos de los colombianos en el exterior, expresa nuevamente su solidaridad con el pueblo palestino, así como su defensa del derecho internacional y la justicia global y reitera su enérgica condena al genocidio en Gaza”, expresó el Ministerio en su comunicado.