CANAL RCN
Colombia Video

Cancillería confirmó la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, colombianas detenidas en Israel

Según el comunicado, las colombianas cuentan con acompañamiento consular y se les realizará chequeos médicos.

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
06:51 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este martes la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, las colombianas que viajaban en la embarcación HIO de la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza.

Colombianas deportadas: una vuelve al país, otra sigue en Medio Oriente

Según Cancillería, ambas se encuentran acompañadas por el cónsul Carlos Enrique Piñeros en Israel, donde se les practicarán chequeos médicos antes de desplazarse a las ciudades de origen.

Manuela Bedoya y Luna Barreto, detenidas en la flotilla rumbo a Gaza, serán deportadas este 7 de octubre
RELACIONADO

Manuela Bedoya y Luna Barreto, detenidas en la flotilla rumbo a Gaza, serán deportadas este 7 de octubre

“De acuerdo a la comunicación telefónica que sostuvo la ministra de Relaciones Exteriores con Manuela Bedoya, se confirmó que una de ellas regresará al país con apoyo del Fondo Especial para las Migraciones, mientras que la otra permanecerá en Jordania, donde reside actualmente”, indicó Cancillería.

400 activistas fueron detenidos por Israel

El primero de octubre, la Armada de Israel detuvo a 400 activistas que se desplazaban en 45 embarcaciones con ayuda humanitaria, en las que se encontraban las connacionales.

Israel interceptó el último barco de la flotilla para Gaza e inició deportaciones
RELACIONADO

Israel interceptó el último barco de la flotilla para Gaza e inició deportaciones

Entre los detenidos en la Flotilla Global Sumud se desplazaban figuras públicas como Greta Thunberg, un nieto de Nelson Mandela, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, y decenas de activistas latinoamericanos y europeos. Las condiciones de detención fueron denunciadas por varios gobiernos y organizaciones de derechos humanos, que alegan malos tratos y violaciones del derecho internacional.

“La Cancillería reafirma su compromiso de proteger los derechos de los colombianos en el exterior, expresa nuevamente su solidaridad con el pueblo palestino, así como su defensa del derecho internacional y la justicia global y reitera su enérgica condena al genocidio en Gaza”, expresó el Ministerio en su comunicado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Violenta persecución en Bogotá terminó con dos policías arrollados: esto se sabe

Animales

Judicializan al hombre que le sacó un ojo con una varilla a una gatica y la mató en Montería

Elecciones presidenciales 2026

Intentos de unidad de los partidos de oposición para las elecciones presidenciales cojean, pero avanzan

Otras Noticias

Estados Unidos

Aeropuerto de Hollywood se quedó sin controladores de tráfico por cierre de gobierno en los EE. UU.

Durante seis horas, la terminal no tuvo a alguien que controlara el tráfico aéreo. El trabajo tuvo que realizarse desde otra ciudad.

Liverpool FC

Daniel Sturridge reconoce el error del Liverpool: “Desde que se fue Luis Díaz, perdimos intensidad”

El exdelantero inglés reconoce que la marcha del colombiano al Bayern Múnich dejó un vacío en el equipo de Arne Slot.

Masterchef Celebrity Colombia

¿Resentimiento en la cocina?: Raúl se sinceró tras recibir duras críticas de la chef Belén en MasterChef

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 6 de octubre de 2025

Premio Nobel

Premio Nobel de Medicina 2025: reconocen a los científicos que descifraron el control del sistema inmunológico