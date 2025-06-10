CANAL RCN
Colombia

Manuela Bedoya y Luna Barreto, detenidas en la flotilla rumbo a Gaza, serán deportadas este 7 de octubre

Fuentes consulares confirmaron que las colombianas detenidas en la Flotilla Global Sumud serán deportadas este martes.

Fotos: X @alfonsoprada

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
08:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Manuela Bedoya y Luna Barreto, las colombianas que viajaban en una de las embarcaciones de la Flotilla Humanitaria Global Sumud con destino a Gaza, serán deportadas este martes 7 de octubre desde Israel hacia Jordania tras ser detenidas por la Armada de Israel en aguas internacionales el pasado 1 de octubre.

Israel interceptó el último barco de la flotilla para Gaza e inició deportaciones
RELACIONADO

Israel interceptó el último barco de la flotilla para Gaza e inició deportaciones

Según fuentes oficiales, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, y el cónsul en Tel Aviv, Enrique Piñero, recibieron el permiso del gobierno de Israel para la liberación de las connacionales.

Manuela Bedoya regresará a Colombia, mientras que Luna Bedoya se encontrará con su esposo en Jordania, ciudad en la que residen.

Cancillería reporta condiciones de las colombianas detenidas por Israel y anuncia deportación
RELACIONADO

Cancillería reporta condiciones de las colombianas detenidas por Israel y anuncia deportación

“Celebro como nadie la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, las dos colombianas secuestradas por Israel en aguas internacionales. Esperamos que regresen sanas a sus hogares”, expresó Armando Benedetti, ministro del Interior, en su cuenta de X.

La Marina israelí interceptó los barcos en aguas internacionales y detuvo a sus cientos de activistas, procedentes de decenas de países, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, México y España.

Hamás e Israel retoman negociaciones en Egipto para poner fin a la guerra en Gaza
RELACIONADO

Hamás e Israel retoman negociaciones en Egipto para poner fin a la guerra en Gaza

Israel deportó a 171 activistas de la Flotilla Global Sumud

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel informó este lunes la deportación de 171 activistas que fueron detenidos en aguas internacionales mientras viajaban en la Flotilla Global Sumud, incluyendo a la reconocida activista sueca, Greta Thunberg.

Según el comunicado del Ministerio, los activistas fueron deportados de Israel a Grecia y Eslovaquia.

Noticia en desarrollo…

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Defensoría del Pueblo

Defensoría lanzó alerta por inclusión de ex-AUC en procesos de verdad

Disidencias de las Farc

A la cárcel integrante de las disidencias que habría participado en crimen de líder comunal en Caquetá

Bucaramanga

Voraz incendio en Bucaramanga acabó con 12 viviendas, dejó decenas de afectados y mascotas muertas

Otras Noticias

Selección Colombia

¡Todo está definido! Este es el camino de la Selección Colombia para soñar con el título del Mundial Sub-20

La Selección Colombia enfrentará en los octavos de final a Sudáfrica, el próximo miércoles 8 de octubre de 2025.

Artistas

Artistas colombianos plantean crear un búnker millonario: el proyecto quedó captado en video

Westcol y artistas colombianos se unieron para crear un búnker millonario. ¿Qué dijeron?

Ministerio de Transporte

Las multas de tránsito más frecuentes en la semana de receso escolar en Colombia

Israel

¿Cómo se ejecutará el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza?

Cuidado personal

¿Qué es la propiocepción y cuál es su importancia para sobrevivir día a día?