Manuela Bedoya y Luna Barreto, detenidas en la flotilla rumbo a Gaza, serán deportadas este 7 de octubre
Fuentes consulares confirmaron que las colombianas detenidas en la Flotilla Global Sumud serán deportadas este martes.
Noticias RCN
08:42 a. m.
Manuela Bedoya y Luna Barreto, las colombianas que viajaban en una de las embarcaciones de la Flotilla Humanitaria Global Sumud con destino a Gaza, serán deportadas este martes 7 de octubre desde Israel hacia Jordania tras ser detenidas por la Armada de Israel en aguas internacionales el pasado 1 de octubre.
Según fuentes oficiales, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, y el cónsul en Tel Aviv, Enrique Piñero, recibieron el permiso del gobierno de Israel para la liberación de las connacionales.
Manuela Bedoya regresará a Colombia, mientras que Luna Bedoya se encontrará con su esposo en Jordania, ciudad en la que residen.
“Celebro como nadie la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, las dos colombianas secuestradas por Israel en aguas internacionales. Esperamos que regresen sanas a sus hogares”, expresó Armando Benedetti, ministro del Interior, en su cuenta de X.
La Marina israelí interceptó los barcos en aguas internacionales y detuvo a sus cientos de activistas, procedentes de decenas de países, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, México y España.
Israel deportó a 171 activistas de la Flotilla Global Sumud
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel informó este lunes la deportación de 171 activistas que fueron detenidos en aguas internacionales mientras viajaban en la Flotilla Global Sumud, incluyendo a la reconocida activista sueca, Greta Thunberg.
Según el comunicado del Ministerio, los activistas fueron deportados de Israel a Grecia y Eslovaquia.
Noticia en desarrollo…