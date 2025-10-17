CANAL RCN
Colombia

Emisión de pasaportes sigue con normalidad pese a acción de la Procuraduría: Cancillería

Pese a la acción contractual presentada por la Procuraduría, la Cancillería aseguró que no existe un fallo que afecte los convenios vigentes.

Foto: Procuraduría General de la Nación

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
02:32 p. m.
La Cancillería aseguró que el proceso de expedición de pasaportes en el país se mantiene sin contratiempos, pese a la controversia contractual promovida por la Procuraduría General de la Nación en relación con los convenios firmados con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que la acción presentada por la Procuraduría apenas marca el inicio de un proceso judicial y no implica la existencia de un fallo ni la suspensión de los convenios vigentes para la producción y distribución de pasaportes.

La Cancillería garantiza su capacidad para satisfacer la expedición de pasaportes de los colombianos. No hay, ni habrá desabastecimiento de libretas.

La demanda de la Procuraduría no afecta el proceso de expedición de pasaportes

Según explicó la Cancillería, el proceso de demanda anunciado por el Ministerio Público se surtirá ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en dos instancias: el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, eventualmente, el Consejo de Estado.

No obstante, aún no existe una notificación de admisión de la demanda, lo que significa que la acción se encuentra en una etapa inicial.

Cancillería confirmó que los convenios siguen vigentes

La Cancillería explicó que los convenios firmados entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional y la Casa de Moneda de Portugal se encuentran plenamente vigentes y en ejecución.

Dichos acuerdos garantizan la producción del nuevo modelo de pasaportes que reemplazará progresivamente el actual formato.

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que los actos administrativos y técnicos del convenio interadministrativo avanzan sin dificultades, lo que ha permitido mantener el ritmo normal en la entrega de documentos a los ciudadanos dentro y fuera del país.

Asimismo, recordó que el Contrato Unión Temporal Documentos de Viaje 2026 continúa en plena vigencia y ha permitido que la expedición se mantenga estable en todas las sedes nacionales y consulados en el exterior.

Frente a la acción promovida por la Procuraduría, el Ministerio de Relaciones Exteriores recalcó que un proceso contencioso contractual no significa que haya irregularidades comprobadas ni decisiones judiciales adversas.

El inicio de un proceso contencioso en ningún momento significa la existencia de fallo en contra de la Cancillería que anule los convenios suscritos y en vigor.

