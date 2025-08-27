Gobierno firmó urgencia manifiesta con Thomas Greg & Sons para emitir pasaportes hasta 2026

Después de meses de especulación sobre la continuidad en la expedición de pasaportes, el Gobierno colombiano oficializó la ampliación del contrato con Thomas Greg & Sons, una medida que se venía anticipando ante la falta de capacidad operativa de la Imprenta Nacional para asumir el proceso.

La decisión fue tomada bajo la figura de urgencia manifiesta, con el fin de evitar una crisis que afecte a miles de ciudadanos que requieren el documento.

Gobierno firmó urgencia manifiesta con Thomas Greg & Sons

El contrato, que ya se encuentra publicado en el Secop, asciende a $161.290.792.640 pesos y establece que Thomas Greg & Sons seguirá prestando los servicios de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, además de la impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica.

La prórroga cubrirá el periodo comprendido entre el 11 de agosto de 2025 y el 30 de abril de 2026, es decir, siete meses adicionales, tiempo durante el cual se espera que la Imprenta Nacional finalice los ajustes para asumir el nuevo modelo de producción de pasaportes.

Esta transición se realizará en coordinación con la Casa de la Moneda de Portugal, que aportará el diseño y la tecnología requerida para la fabricación de los documentos.

¿Por qué Thomas Greg & Sons prorrogará el contrato para emitir pasaportes?

La decisión se adoptó tras la declaratoria de urgencia manifiesta, sustentada en la resolución 9407, que autoriza la contratación directa con Thomas Greg & Sons para evitar interrupciones en el servicio.

El documento oficial detalla que los precios serán unitarios fijos sin fórmula de reajuste durante el tiempo de la prórroga.

En declaraciones recientes, la canciller Rosa Villavicencio confirmó la firma del contrato y reiteró que no habrá desabastecimiento de pasaportes:

No ha habido ni habrá crisis. En este momento tenemos 116 mil pasaportes de personas que no los han reclamado. Queremos invitar a estos ciudadanos a que recojan sus pasaportes y haya una responsabilidad social en los recursos que necesitamos del Estado.

Recordemos que, aunque el Gobierno proyectaba implementar un nuevo modelo con Imprenta Nacional, los organismos de control, entre ellos Procuraduría y Contraloría, advirtieron que esta entidad no contaba con la infraestructura necesaria.