Cancillería denuncia que dos colombianas a bordo de la flotilla Global “Sumud” están entre los detenidos

Hay tensión en el mundo por la suerte de las personas a bordo de una flotilla de ayuda dirigida a Gaza luego de que Israel interceptara la mayoría de sus barcos en el Mediterráneo.

Se trata de la flotilla Global Sumud, que significa "resiliencia" en árabe. Partió de Barcelona a inicios de septiembre con unos 45 navíos y centenares de activistas propalestinos de más de 45 países, varios de ellos latinoamericanos.

Sin embargo, la Marina israelí comenzó a interceptar los barcos de la flotilla tras advertirles que no entrara en aguas que están bajo el bloqueo que impone a Gaza, un territorio que según la ONU vive una hambruna en medio de una ofensiva de Israel.

Para la mañana del 2 de octubre cerca de los 45 barcos de la flotilla habían sido interceptados, según el sistema de rastreo del movimiento propalestino.

Israel anunció que deportará a Europa a todos los activistas de la flotilla, a la que se refirió como "Hamás-Sumud", cuando lleguen a un puerto israelí.

"Los pasajeros están a salvo y con buena salud", agregó la cancillería, junto a fotos de la activista sueca Greta Thunberg y otros integrantes de la flotilla.

Dos colombianas que iban en la flotilla fueron “detenidas” por Israel

La Cancillería colombiana emitió un comunicado señalando que dos connacionales hacen parte de los activistas detenidos por Israel en el Mediterráneo. Calificó el hecho como “secuestro”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en nombre del Gobierno y del Pueblo de Colombia rechaza, en los más drásticos términos, el secuestro en aguas internacionales, por parte de la fuerza armada israelí y en plena violación del derecho internacional y de los Acuerdos de Ginebra, de las ciudadanas colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya, integrantes de la Flotilla Global “Sumud”, a bordo de la embarcación HIO”.

Así las cosas, exigió la liberación inmediata de las colombianas, así como la de los demás integrantes de la flotilla.

E hizo un llamado a los gobiernos de España, Bangladesh, Brasil, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Qatar, Tailandia, Turquía y Sudáfrica “actuar prontamente y de consuno para proteger la vida e integridad de sus respectivos connacionales”.