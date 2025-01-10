Petro ordenó la expulsión de delegación diplomática de Israel tras interceptación de la Flotilla Global Sumud

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, afirmó que “el tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato” y que “sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia".

La orden fue emitida luego de que se conociera la detención de Manuela Bedoya y Luna Barreto, activistas colombianas que habrían sido retenidas por fuerzas israelíes mientras participaban en la Flotilla Global Sumud, una iniciativa humanitaria compuesta por más de 50 embarcaciones civiles que se dirigía hacia las costas de Gaza.

“Si es cierta está información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu. Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina”, indicó el presidente Petro en su cuenta de X.

El comunicado de la Comisión Colombia en el Movimiento Global a Palestina

Por su parte, la Comisión Colombia en el Movimiento Global a Palestina emitió un comunicado en el que aseguró que ambas activistas “han sido detenidas por fuerzas israelíes durante una misión pacífica y legal para entregar ayuda humanitaria a Gaza”. Además, calificaron este hecho como “una violación al derecho internacional y los tratados de Ginebra”.

A través de un video publicado en las redes sociales de la Comisión, la activista Luna Barreto afirmó: “La Global Flotilla en estos momentos está siendo interceptada, estamos rodeadas por barcos militares, estamos en aguas internacionales. El barco Hio está en estado de alerta (...) Los barcos alrededor están siendo interceptados”.

Marina israelí ordenó cambiar de rumbo a la Flotilla Global Sumud

La Marina israelí ordenó este miércoles desviar la ruta de la flotilla humanitaria que se dirigía a la Franja de Gaza, en medio de un operativo militar que incluyó el despliegue de embarcaciones de guerra para rodear a los activistas a bordo.

La flotilla navegaba por aguas del mar Mediterráneo frente al litoral egipcio con destino a Gaza, enclave palestino donde se desarrolla una ofensiva militar por parte de Israel.

"La Marina israelí se ha puesto en contacto (....) con la flotilla y les ha pedido que cambien de rumbo", indicó el ministerio de Exteriores de Israel en un comunicado.