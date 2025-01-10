CANAL RCN
Internacional Video

Flotilla Global Sumud acusa a Israel de ataques con cañones de agua a 81 millas de Gaza

Miembros de la flotilla denunciaron agresiones por parte de Israel, incluyendo el uso de cañones de agua.

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
08:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La crisis en Medio Oriente vuelve a acaparar la atención internacional tras la interceptación por parte de Israel de la flotilla humanitaria Global Sumud, que se dirigía a la Franja de Gaza con alimentos y medicinas.

Petro ordenó la expulsión de delegación diplomática de Israel tras interceptación de la Flotilla Global Sumud
RELACIONADO

Petro ordenó la expulsión de delegación diplomática de Israel tras interceptación de la Flotilla Global Sumud

El operativo se realizó en aguas internacionales, a tan solo 81 millas náuticas del enclave palestino, lo que ha generado una ola de reacciones diplomáticas y denuncias por parte de varios gobiernos y organismos internacionales.

Interceptación y acusaciones cruzadas

La flotilla, compuesta por más de 40 embarcaciones y alrededor de 500 personas, entre ellas activistas, políticos y abogados de distintas nacionalidades, incluyendo Colombia, fue detenida por fuerzas navales israelíes.

Ministros del Gobierno Petro se sacaron chispas por chat: “Hablar paja”, “corrupto”, “gallito de pelea”
RELACIONADO

Ministros del Gobierno Petro se sacaron chispas por chat: “Hablar paja”, “corrupto”, “gallito de pelea”

Según el gobierno de Israel, la misión tenía fines provocativos y estaba vinculada al grupo Hamás, al que acusan de financiar y liderar la expedición.

Por su parte, miembros de la flotilla denunciaron agresiones por parte de Israel, incluyendo el uso de cañones de agua y maniobras peligrosas que pusieron en riesgo la vida de los tripulantes. La ONU expresó su preocupación por la seguridad de los ocupantes y pidió respeto al derecho internacional humanitario.

Petro no podría acabar TLC con Israel y EE. UU. ni hacer modificaciones unilaterales a los acuerdos
RELACIONADO

Petro no podría acabar TLC con Israel y EE. UU. ni hacer modificaciones unilaterales a los acuerdos

Presidente Petro exige liberación de ciudadanas colombianas detenidas

Entre los detenidos se encuentran las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes participaban en labores humanitarias. El presidente Gustavo Petro denunció la detención como un “crimen internacional” y anunció la expulsión de la delegación diplomática israelí en Colombia si se confirma la retención de las connacionales.

La Cancillería colombiana exigió su liberación inmediata, mientras que desde el Congreso las opiniones están divididas. Algunos sectores respaldan la decisión presidencial como una postura firme contra el “genocidio”, mientras que otros advierten sobre las consecuencias para los colombianos residentes en Israel y las relaciones bilaterales.

Acción legal y consecuencias diplomáticas

El Centro Democrático anunció que interpondrá una acción popular contra el presidente Petro, argumentando que la expulsión de los diplomáticos israelíes amenaza los derechos colectivos de los ciudadanos colombianos. Aunque Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024, aún se mantienen servicios consulares que podrían verse afectados si se concreta la medida.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Indonesia

Tragedia tras el colapso de escuela islámica en Indonesia: 59 personas siguen atrapadas

Estados Unidos

La Casa Blanca responde a críticas del papa León XIV sobre política migratoria

Estados Unidos

Estudiante fue detenido por consultar a ChatGPT cómo cometer un homicidio en plena clase

Otras Noticias

La casa de los famosos

"Qué terror": Melissa Gate reaccionó a la ruptura de Karina García y Altafulla

Melissa Gate no se quedó callada y habló sobre la polémica ruptura entre Karina García y Altafulla generando todo tipo de reacciones.

Colpensiones

Nueva polémica por solicitud del Gobierno de trasladar millonaria suma a Colpensiones

Esta medida afectaría directamente los ahorros de trabajadores de alto riesgo, como bomberos y pilotos, entre otros.

James Rodríguez

Fecha de salida de James Rodríguez de León: prensa mexicana lo da por hecho

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 1 de octubre: número ganador del último sorteo

EPS

Grupo Clínica Médicos confirmó continuidad en la atención a afiliados de la Nueva EPS en Cesar