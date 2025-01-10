Flotilla Global Sumud acusa a Israel de ataques con cañones de agua a 81 millas de Gaza

La crisis en Medio Oriente vuelve a acaparar la atención internacional tras la interceptación por parte de Israel de la flotilla humanitaria Global Sumud, que se dirigía a la Franja de Gaza con alimentos y medicinas.

El operativo se realizó en aguas internacionales, a tan solo 81 millas náuticas del enclave palestino, lo que ha generado una ola de reacciones diplomáticas y denuncias por parte de varios gobiernos y organismos internacionales.

Interceptación y acusaciones cruzadas

La flotilla, compuesta por más de 40 embarcaciones y alrededor de 500 personas, entre ellas activistas, políticos y abogados de distintas nacionalidades, incluyendo Colombia, fue detenida por fuerzas navales israelíes.

Según el gobierno de Israel, la misión tenía fines provocativos y estaba vinculada al grupo Hamás, al que acusan de financiar y liderar la expedición.

Por su parte, miembros de la flotilla denunciaron agresiones por parte de Israel, incluyendo el uso de cañones de agua y maniobras peligrosas que pusieron en riesgo la vida de los tripulantes. La ONU expresó su preocupación por la seguridad de los ocupantes y pidió respeto al derecho internacional humanitario.

Presidente Petro exige liberación de ciudadanas colombianas detenidas

Entre los detenidos se encuentran las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes participaban en labores humanitarias. El presidente Gustavo Petro denunció la detención como un “crimen internacional” y anunció la expulsión de la delegación diplomática israelí en Colombia si se confirma la retención de las connacionales.

La Cancillería colombiana exigió su liberación inmediata, mientras que desde el Congreso las opiniones están divididas. Algunos sectores respaldan la decisión presidencial como una postura firme contra el “genocidio”, mientras que otros advierten sobre las consecuencias para los colombianos residentes en Israel y las relaciones bilaterales.

Acción legal y consecuencias diplomáticas

El Centro Democrático anunció que interpondrá una acción popular contra el presidente Petro, argumentando que la expulsión de los diplomáticos israelíes amenaza los derechos colectivos de los ciudadanos colombianos. Aunque Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024, aún se mantienen servicios consulares que podrían verse afectados si se concreta la medida.