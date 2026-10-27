Cancillería firmó un contrato por 13 meses con Thomas Greg & Sons para los pasaportes

Este martes 27 de octubre, la Cancillería firmó un contrato por 13 meses con Thomas Greg & Sons para la producción de pasaportes. Esto, en el marco de la urgencia manifiesta declarada el 17 de septiembre.

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Sin duda, uno de los temas más controversiales del gobierno Petro fueron los pasaportes. Desde hace varios años, Thomas Greg & Sons estuvo a cargo de la producción, pero todo cambió cuando Álvaro Leyva era el canciller.

Los líos del nuevo modelo de pasaportes

Resulta que se declaró desierto el proceso para el contrato, a pesar de que la compañía cumplía con los requisitos. Esto llevó a que la Procuraduría indicara que esta decisión se efectuó sin fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, lo cual conllevó una falta en la contratación pública.

Posteriormente, se declaró la urgencia manifiesta, la cual también fue estudiada por la Procuraduría, considerando que no hubo causales suficientes para ello. Acto seguido, en enero de 2024, Leyva fue suspendido temporalmente por un lapso de tres meses y luego la medida se extendió por 10 años.

“Desconoció con su actuación los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal”; esta fue la consideración del Ministerio Público.

Contrato es por más de 240.352 millones de pesos

Otra fecha clave fue julio de 2025, dado que el Gobierno firmó el acuerdo con la Casa de la Moneda de Portugal para la implementación de un nuevo modelo de pasaportes con Imprenta Nacional.

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Si bien se contempló que el modelo comenzara el 1 de abril de 2026, lo cierto es que se extendió más tiempo luego de que la Contraloría encendiera las alarmas por posibles vacíos que podrían comprometer el servicio.

Fue en septiembre de 2026, después de que acabara el Gobierno Petro, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitiera una medida cautelar en la que suspendió provisionalmente los convenios y contratos de la administración anterior en relación con este asunto.

Al poco tiempo, el Gobierno del ahora presidente Abelardo de la Espriella declaró la urgencia manifiesta para darle continuidad al servicio. Finalmente, la Cancillería firmó el contrato con Thomas Greg & Sons por más de 240.352 millones de pesos.