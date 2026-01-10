Contraloría hará seguimiento fiscal a la contratación de emergencia para garantizar el servicio de pasaportes

La Contraloría General de la República anunció que realizará actuaciones de seguimiento y control fiscal a la contratación derivada de la urgencia manifiesta declarada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar la continuidad en la producción, expedición y entrega de pasaportes dentro y fuera del país. La medida busca vigilar el uso de los recursos públicos destinados a evitar interrupciones en la prestación de este servicio.

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Según informó el contralor general, Jorge Laverde Vargas, los recursos asignados para atender la emergencia estarán sujetos a control fiscal con el fin de verificar que se utilicen bajo criterios de transparencia, eficiencia y cumplimiento de la ley.

Además, advirtió que la declaratoria de urgencia manifiesta no exime de responsabilidades en caso de que se presenten irregularidades en el proceso contractual.

Revisarán contratos, costos y requisitos

El organismo de control señaló que el seguimiento incluirá la revisión de la necesidad de los bienes y servicios contratados, la razonabilidad de los montos y plazos establecidos, así como la idoneidad de los contratistas seleccionados. También evaluará la autonomía de la contratación frente a instrumentos que actualmente se encuentran suspendidos por decisiones judiciales.

La Contraloría indicó igualmente que analizará la procedencia de un seguimiento especial a través de la Dirección de Vigilancia Fiscal, con el propósito de reforzar la supervisión sobre los recursos comprometidos en esta contingencia.

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Piden una solución permanente para el sistema

El contralor Jorge Laverde Vargas solicitó a la Cancillería y a su Fondo Rotatorio incorporar al expediente contractual los antecedentes técnicos y financieros, las certificaciones de inventario, los soportes presupuestales y demás documentos que evidencien el avance de la contratación.

Asimismo, insistió en que la medida de emergencia debe estar acompañada de una solución estructural que garantice la continuidad del servicio a largo plazo. En ese sentido, pidió avanzar de manera inmediata en la estructuración de una licitación pública con cronograma, responsables y mecanismos de seguimiento que permitan superar la dependencia de medidas excepcionales.