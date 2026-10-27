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Frío extremo o temperaturas de hasta 39 grados: así estará el clima en Colombia según el Ideam

El Ideam pronostica contrastes en las condiciones meteorológicas durante esta semana.

Juan David Galindo

octubre 27 de 2026
03:05 p. m.
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Las noches y madrugadas frías que se han sentido en Bogotá contrastan con las altas temperaturas previstas para otras regiones del país.

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De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante esta semana se presentarán condiciones climáticas diferentes según la zona: mientras algunos territorios tendrán jornadas calurosas, en otros las lluvias y el descenso de las temperaturas marcarán el panorama.

Temperaturas máximas podrían llegar a los 39 grados

Según las proyecciones del Ideam, algunas zonas del país podrían experimentar temperaturas elevadas durante los próximos días, especialmente en departamentos como Norte de Santander, Casanare y Huila.

Para la región Andina, el instituto contempla un rango amplio de temperaturas: las mínimas podrían ubicarse entre los 7 y los 27 grados Celsius, mientras que las máximas oscilarían entre los 17 y los 39 grados.

¿Qué pasará con las lluvias en Bogotá?

En la capital, el panorama será diferente. Rodney Poveda, meteorólogo del Ideam, explicó que se esperan cielos mayormente nublados durante buena parte de la semana, con precipitaciones de mayor intensidad en sectores del occidente y norte de la ciudad.

Para la ciudad de Bogotá se esperan condiciones relativamente nubosas en gran parte de la semana. Las lluvias más importantes se darían en zonas del occidente y norte de la ciudad.

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¿Cuándo se empezarían a sentir los efectos más fuertes del fenómeno de El Niño?

Además de las variaciones previstas para esta semana, el Ideam estima que los efectos más fuertes del fenómeno de El Niño comenzarían a sentirse a partir de diciembre de 2026.

Este fenómeno climático está asociado con el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial y puede alterar los patrones de lluvia y temperatura en distintas partes del país.

Sin embargo, sus efectos no son iguales en todo el territorio, algunas regiones pueden enfrentar condiciones más cálidas y secas, mientras que otras pueden presentar comportamientos diferentes.

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