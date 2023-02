Cancillería le respondió a la presidencia de Perú por moción en contra de Petro

Este domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores se refirió a las recientes declaraciones de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, donde señaló al mandatario colombiano de "injerir en la historia de su país", en medio de la crisis política y social que ha llevado a una serie de manifestaciones que han cobrado la vida de más de 70 personas.

Sin embargo, la Cancillería sostuvo que con respecto a la moción impuesta ante el Congreso de Perú relacionada con el presidente Gustavo Petro, por medio de la cual fue declarado ‘persona no grata’ en el país vecino, se “interpreta que este es un acto de carácter político del órgano legislativo del Perú, que no compromete al pueblo y, por lo tanto, no afecta la histórica relación con la hermana nación”, contiene el comunicado del Ministerio del Exterior.

Así mismo, reiteró su confianza en que la democracia y el Estado de Derecho se impondrán en Perú para alcanzar las soluciones a la actual coyuntura a través del diálogo social amplio e incluyente, en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El Ministerio afirmó que mantiene la confianza en las históricas relaciones de hermandad y buena vecindad entre Colombia y Perú, por eso espera seguir trabajando en conjunto por los intereses en común.

Sin embargo, el comunicado compartido por la Cancillería concluye reiterando su rechazo a los recientes hechos de violencia ocurridos en el Perú, que han afectado la integridad de sus ciudadanos tanto civiles como integrantes de la fuerza pública y expresó su solidaridad a su pueblo y sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

Declaraciones de la presidenta Dina Boluarte

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, envió fuertes declaraciones a su homólogo Gustavo Petro. La mandataria insistió en que las afirmaciones del jefe de Estado sobre la situación de su país son una injerencia que aumentó la tensión que vive actualmente este país.

“Yo desde acá le digo al señor Petro que se dedique a gobernar Colombia que también sus calles se están llenando de protestas, y que nos deje a nosotros los peruanos resolver las nuestras", indicó Boluarte.

Según la jefa de Estado, las declaraciones del presidente Petro habría azuzado la tensión al interior de su país. "El presidente de Colombia tuvo comentarios tristes sobre el Perú a pesar de que conoce, estoy seguro de que no es ajeno a ello, la situación política que estamos viviendo. Es triste seguir agitando al pueblo del Perú desde afuera. Rechazo cualquier tipo de intervención hacia nuestra historia", indicó.